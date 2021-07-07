Тихановская призвала Ryanair поддержать международный иск против Лукашенко

Генеральный директор Ryanair Майкл О‘Лири на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Дублине передал ей отчет о расследовании принудительной посадки самолета этой авиакомпании в Минске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тихановской в четверг, 15 июля. О‘Лири заявил, что авиакомпания проводит собственное расследование по факту угона самолета, а также сотрудничает с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), Польшей, Литвой и Грецией по сбору материалов и доказательств, говорится далее в сообщении.

Тихановская, в свою очередь, предложила Ryanair поддержать подачу международного иска против режима Лукашенко "по факту угона самолета, который стал актом международного терроризма".

Захват самолета Rynair и задержание Протасевича и Сапеги

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер и бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

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