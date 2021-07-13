 Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 14.07.2021

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Европа

Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Ограничения на ввоз нефтепродуктов, удобрений и табачных изделий из Беларуси ввели Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в Минске

Александр Лукашенко

Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к экономическим санкциям, введенным Евросоюзом в конце июня против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом сообщается во вторник, 13 июля, на сайте Совета ЕС.

ЕС приветствовал решение этих государств. Пакет штрафных мер, к которым присоединились эти страны, подразумевает запрет на ввоз ряда нефтепродуктов, включая бензин, моторные масла и природный газ, если те "происходят из Беларуси или были экспортированы из Беларуси". Лицам и компаниям в ЕС также запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов. Аналогичные ограничения введены на калийные удобрения и табачные изделия.

Действующие штрафные меры ЕС против режима Лукашенко

Четвертый пакет санкций, включающий в себя эти меры, был принят 24 июня. А еще в конце 2020 года Евросоюз ввел три пакета ограничений в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении протестующих. В санкционный список внесены 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий.

5 июня вступили в силу штрафные меры ЕС против государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

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