Единороссов в Госдуме обязали распространять видео Mash о "дворце Путина"

Депутаты Госдумы РФ от партии "Единая Россия" и их помощники получили указание распространять в личных аккаунтах в социальных сетях видеоролик интернет-проекта Mash об особняке под Геленджиком, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) назван "дворцом Путина". Об этом интернет-издание Znak.com сообщило в пятницу, 29 января, со ссылкой на собеседника, пожелавшего не называть имени. По его сведениям, парламентариям разослали текст, тезисы которого советуют добавлять к публикациям.
В этом тексте расследование ФБК названо "фейком" и "целенаправленной атакой западных спецслужб" на российского президента. Кроме того, в адрес фонда, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, выдвинуты обвинения во лжи и работе на "западных хозяев" без приведения доказательств. Депутатов-единороссов просят отчитаться, прислав ссылки на размещенные сообщения в соцсетях, утверждает собеседник Znak.com.
Расследование ФБК и короткий видеоролик Mash
Двухчасовой фильм-расследование ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован на YouTube 19 января. По сведениям фонда, здание площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым домом в России. На прилегающей территории есть ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море. Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен, отметил ФБК.
Сам президент заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом у мыса Идокопас, о котором говорится в расследовании.
Youtube-канал Mash 29 января опубликовал короткое видео из особняка. Его авторы говорят, что особняк достроен лишь снаружи, а отделка помещений не началась. "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", - отметил главный редактор Mash Максим Иксанов.
Между тем в фильме команды Алексея Навального, который был выложен на YouTube 19 января, говорилось: "Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново".
Руководительница отдела расследований ФБК Мария Певчих заявила, что Mash своим роликом лишь подтвердил информацию фонда о ремонте здания.
Мособлсуд оставил Алексея Навального под арестом
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в РФ из Германии, где провел почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. На следующий день оппозиционер был арестован. Его обвиняют в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Политика направили в следственный изолятор "Матросская тишина".
В десятках городов России и мира 23 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски, а брат политика Олег Навальный, юрист ФБК Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева были отправлены под домашний арест до 23 марта.
Московский областной суд 28 января оставил Навального под арестом до 15 февраля. Сторонники оппозиционера намерены провести новые акции 31 января.
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Автор: Максим Нелюбин