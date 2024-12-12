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Экономика и бизнесЕвропа

ЕЦБ вновь снизил все три ключевые процентные ставки

Жан Рофе | Алексей Волошинов
13 декабря 2024 г.

Европейский центробанк в четвертый раз с июня понизил все три ключевые процентные ставки. Его цель - стабилизировать инфляцию в еврозоне на уровне 2%.

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Здание Европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне (фото из архива)
Здание ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне (фото из архива)Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании Совета управляющих в четверг, 12 декабря, снизил все три основные процентные ставки в еврозоне на 0,25 процентных пункта. В сообщении, опубликованном по итогам заседания, говорится, что ставка по депозитам с 18 декабря составит 3%, ставка основных операций рефинансирования - 3,15%, ставка по маржинальным кредитам - 3,4%.

Это четвертое снижение ставок с июня, когда ЕЦБ начал цикл постепенного смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления темпов инфляции в еврозоне.

ЕЦБ намерен добиться инфляции в 2%

Совет банка планирует стабилизировать инфляцию в еврозоне на уровне 2%. Предполагается, что к концу 2024 года она составит 2,4%. При этом в ноябре базовая инфляция составляла 2,3%.

В то же время в Германии инфляция в октябре составила 2% в годовом выражении. В августе этот показатель равнялся 1,9%, а в сентябре - 1,6%. Ключевыми факторами роста инфляции в ФРГ стало подорожание продуктов питания и услуг.

ЕЦБ понижает ставки с июня

В начале июня Европейский центробанк впервые с 2019 года снизил ключевую ставку в еврозоне с 4,5% до 4,25% годовых. Тогда это смягчение стало первым подобным шагом в денежно-кредитной политике с начала энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины.

Еще два понижения последовали в сентябре и октябре.

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