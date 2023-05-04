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Здание ЕЦБ во Франкфурте-на-МайнеФото: AP
Экономика и бизнесЕвропа

ЕЦБ повысил основные процентные ставки на 0,25 процента

Сергей Ромашенко
29 мин. назад

Европейский регулятор повышает базовые процентные ставки седьмой раз подряд. В ЕЦБ подчеркивают, что это необходимо для обуздания высокой инфляции в еврозоне.

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Европейский Центробанк (ЕЦБ) в четверг, 4 мая, вновь повысил основные процентные ставки на 0,25 процента. Это уже седьмое подряд повышение базовых ставок в еврозоне. В то же время регулятор снизил темп их повышения - раньше они три раза подряд повышались сразу на 0,5 процента.

По итогам очередного повышения базовая процентная ставка ЕЦБ увеличена до 3,75 процента. Это та ставка, по которой коммерческие банки могут получать свежие деньги от регулятора. Ставка по депозитам коммерческих банков в ЕЦБ повышена до 3,25 процента.

Снижение темпов инфляции

Европейский Центробанк путем регулярных повышений базовых ставок с июля прошлого года пытается обуздать высокую инфляцию в еврозоне. В результате увеличения ставок дорожают кредиты. Это может снизить спрос и тем самым ограничить рост инфляции. ЕЦБ в среднесрочной перспективе стремится обеспечить ценовую стабильность при росте инфляции на уровне двух процентов.

"Инфляция с середины 2021 года, то есть уже почти два года, превышает наши цели, поэтому сейчас не время отказываться от повышений базовых ставок", - указал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

В апреле 2023 года темпы инфляции в еврозоне вновь возросли. Согласно первым оценкам Европейского статистического ведомства (Eurostat), в этом месяце жизнь в 20 странах еврозоны подорожала по сравнению с мартом 2022 года на 7 процентов.

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