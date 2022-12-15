  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила об очередном повышении учетной ставки
Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила об очередном повышении учетной ставкиФото: Arne Dedert/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

ЕЦБ повысил базовую ставку на 0,50 процентных пункта

Сергей Ромашенко
22 мин. назад

Европейский регулятор снизил темпы повышения базовой ставки. Темпы инфляции в еврозоне в последнее время слегка замедлились.

https://p.dw.com/p/4L06z

Европейский Центробанк (ЕЦБ) на фоне продолжающейся инфляции вновь повысил базовую учетную ставку, но уже не так сильно, как в прошлый раз. Регулятор в четверг, 15 декабря, объявил о повышении базовой ставки на 0,50 процентных пункта до 2,50 процента, как и прогнозировалось биржевыми экспертами. Это уже четвертой повышение ставки подряд. Только в сентябре и октябре ЕЦБ дважды повышал ее каждый раз на 0,75 процентных пункта.

Регулятор выразил готовность к дальнейшему повышению базовой ставки, указав, что все будет зависеть от конкретной ситуации. В последнее время инфляция в еврозоне впервые с середины 2021 года слегка понизилась. В ноябре этот показатель снизился до 10 процентов с 10,6 процента в октябре. Это вызвало надежды на то, что инфляция в еврозоне, возможно, уже достигла своего пика.

Жизнь в еврозоне подорожает больше, чем ожидалось

По прогнозам ЕЦБ, рост дороговизны в еврозоне в этом году будет выше, чем предполагалось три месяца тому назад. Регулятор прогнозирует средний годовой показатель инфляции на уровне 8,2 процента. В сентябре предполагалось, что этот показатель составит 8,1 процента. В предстоящем году ЕЦБ ожидает инфляцию на уровне 6,3 процента (сентябрьский прогноз - 5,5 процент). На 2025 год предсказывается инфляция на уровне, 2,3 процента.

Центробанк Великобритании 15 декабря также повысил базовую ставку на 0,5 процентных пункта до 3,5 процента, что тоже соответствовало биржевым прогнозам. Британский регулятор повышает базовую ставку в конца 2021 года уже девятый раз.

Смотрите также:

Западные эксперты о слабеющем евро

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

20 лет евро: как это было (04.01.2022)

20 лет евро: как это было (04.01.2022)

Евро был введен в оборот 1 января 2002 года. Сегодня единой валютой пользуются около 340 миллионов человек в 19 странах ЕС.
Экономика и бизнес4 января 2022 г.02:09 мин.
external

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС

После "Брекзита" банки уже не смогут вести бизнес на европейском рынке из Лондона. За статус финансовой столицы ЕС борются Франкфурт-на-Майне и Париж.
Политика6 сентября 2018 г.01:44 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание Европарламента в Страсбурге

Европарламент признал Голодомор геноцидом: что в резолюции?

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Вручение в Европарламенте премии Сахарова представителям народа Украины. Третий слева - Иван Федоров

Мэр Мелитополя: Я верю, что ВСУ освободят нашу территорию

Мэр Мелитополя: Я верю, что ВСУ освободят нашу территорию

Конфликты4 ч. назад
Conflict Zone mit Franak Viacherka

Франак Вячорка - о том, когда Зеленский признает Тихановскую

Франак Вячорка - о том, когда Зеленский признает Тихановскую

Политика14 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ЕС продавил Венгрию. Термояд всех спасет? DW Шоу

ЕС продавил Венгрию. Термояд всех спасет? DW Шоу

Политика24 ч. назад59:30 мин.
Спасатели возле дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, рухнувшего после взрыва газа

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Катастрофы2 ч. назад11 фото
Пограничный пункт пропуска в Бресте

Эксперты: Беларусь и дальше будет пытаться обойти санкции

Эксперты: Беларусь и дальше будет пытаться обойти санкции

Экономика и бизнес13 ч. назад
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Почему Венгрия не торопится помогать Украине

Почему Венгрия не торопится помогать Украине

Политика14 ч. назад
На главную страницу