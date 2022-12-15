ЕЦБ повысил базовую ставку на 0,50 процентных пункта

Европейский Центробанк (ЕЦБ) на фоне продолжающейся инфляции вновь повысил базовую учетную ставку, но уже не так сильно, как в прошлый раз. Регулятор в четверг, 15 декабря, объявил о повышении базовой ставки на 0,50 процентных пункта до 2,50 процента, как и прогнозировалось биржевыми экспертами. Это уже четвертой повышение ставки подряд. Только в сентябре и октябре ЕЦБ дважды повышал ее каждый раз на 0,75 процентных пункта.

Регулятор выразил готовность к дальнейшему повышению базовой ставки, указав, что все будет зависеть от конкретной ситуации. В последнее время инфляция в еврозоне впервые с середины 2021 года слегка понизилась. В ноябре этот показатель снизился до 10 процентов с 10,6 процента в октябре. Это вызвало надежды на то, что инфляция в еврозоне, возможно, уже достигла своего пика.

Жизнь в еврозоне подорожает больше, чем ожидалось

По прогнозам ЕЦБ, рост дороговизны в еврозоне в этом году будет выше, чем предполагалось три месяца тому назад. Регулятор прогнозирует средний годовой показатель инфляции на уровне 8,2 процента. В сентябре предполагалось, что этот показатель составит 8,1 процента. В предстоящем году ЕЦБ ожидает инфляцию на уровне 6,3 процента (сентябрьский прогноз - 5,5 процент). На 2025 год предсказывается инфляция на уровне, 2,3 процента.

Центробанк Великобритании 15 декабря также повысил базовую ставку на 0,5 процентных пункта до 3,5 процента, что тоже соответствовало биржевым прогнозам. Британский регулятор повышает базовую ставку в конца 2021 года уже девятый раз.

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