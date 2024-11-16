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Байден высказался в поддержку союза против КНДР

Екатерина Венкина
16 ноября 2024 г.

Союз США, Японии и Южной Кореи противостоит "опасному и дестабилизирующему сотрудничеству между Северной Кореей и Россией", заявил Байден в ходе встречи на полях саммита АТЭС в Лиме.

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Президент США Джо Байден во время встречи с лидерами Республики Корея и Японии в Лиме 15 ноября
Президент США Джо Байден в Лиме 15 ноябряФото: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Союз США, Японии и Южной Кореи противостоит "опасному и дестабилизирующему сотрудничеству между Северной Кореей и Россией". Об этом заявил президент США Джо Байден в пятницу, 15 ноября, в ходе встречи с лидером Республики Корея (РК) Юн Сок Ёлем и премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме.

"Япония, РК и США решительно осуждают решения лидеров КНДР и России об опасном расширении агрессивной войны России в Украине", - подчеркивается в совместном заявлении трех стран.

Сигэру Исиба занял пост в октябре, поэтому встреча в таком составе состоялась впервые, констатировало агентство Reuters.

Создание трехстороннего секретариата

После переговоров Вашингтон, Сеул и Токио объявили о создании трехстороннего секретариата, призванного формализовать формат и гарантировать, что речь идет не просто о "серии встреч", заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан журналистам, находившимся с Байденом на борту Air Force One.

Сближение Токио и Сеула считается одним из дипдостижений Байдена на фоне непростой истории отношений двух стран после японского колониального управления в Корее в 1910-1945 годах, констатировало Reuters. Американский лидер выразил надежду на долгосрочность сотрудничества.

Байден предупредил об эпохе значительных политических перемен

Джо Байден на саммите АТЭС предупредил о наступлении эпохи политических потрясений. "Сейчас мы находимся в точке значительных политических перемен", - предостерег он.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 15 ноября приказал в кратчайшие сроки начать массовое производство дронов-камикадзе.

По данным агентства Reuters, Северная Корея запустила беспилотники над Южной Корей, в частности - над Сеулом и в бесполетной зоне вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Республика Корея была вынуждена развернуть противовоздушную оборону для сбития дронов.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ

Северная Корея 11 ноября ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Соответствующий документ подписал Ким Чен Ын. Россия ратифицировала его двумя днями ранее.

Соглашение, в частности, предусматривает военную и иную помощь одной страны другой "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны.

Госдеп США: Cеверокорейские солдаты уже участвуют в войне против Украины

Между тем заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател 12 ноября сообщил, что северокорейские солдаты уже участвуют в войне против Украины. Большинство из более чем 10 тыс.  военных, отправленных Пхеньяном на восток России, были направлены в Курскую область, отметил Пател. Там военные "начали принимать участие в боевых операциях вместе с российскими вооруженными силами", уточнил он.

К контрнаступлению в Курской области готовится группировка российских и северокорейских военных общей численностью в 50 тыс. человек, сообщила ранее американская газета The New York Times. По оценкам Южной Кореи и США, в РФ из КНДР переброшены от 8 до 12 тыс. военных.

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