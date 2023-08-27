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Задержаны подозреваемые в сбоях работы железных дорог Польши

Даниил Сотников
28 августа 2023 г.

Ранее в Польше в следовании поездов возникли перебои из-за ложной подачи радиосигнала "стоп". В атаке подозревают двух граждан страны.

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Железная дорога в Польше
Линия железной дороги Польши недалеко от границы с УкраинойФото: Omar Marques/Getty Images

В Польше задержали двух мужчин, которых подозревают во вмешательстве в работу железнодорожной сети страны, сообщает агентство AFP в воскресенье, 27 августа.

Задержанные мужчина 24 и 29 лет - граждане Польши. В их квартире была обнаружена радиоаппаратура, сообщил представитель полиции. Накануне произошло постороннее вмешательство в работу системы управления железнодорожным транспортом в Западно-Поморском воеводстве. В следовании поездов возникли перебои из-за ложной подачи радиосигнала "стоп". Задержаны или остановлены оказались около 20 поездов.

Очевидцы рассказали, что по радио заиграл гимн России

Еще несколько инцидентов, связанных с нарушениями в движении поездов, по данным агентства PAP, произошли 24 августа. Как писали СМИ со ссылкой на очевидцев, железнодорожники также услышали по радио гимн России и выступление президента Владимира Путина.

Связаны ли все случаи между собой, неизвестно. Их расследует железнодорожная комиссия, а также Агентство внутренней безопасности в координации с полицией, железнодорожной службой охраны и ведомством по электронным коммуникациям. "Мы не исключаем никаких сценариев", - подчеркнул представитель службы безопасности Станислав Жарын, добавив, что службы безопасности воспринимают сложившуюся ситуацию очень серьезно, "учитывая имеющийся контекст".

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