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Польша расследует вмешательство в работу железных дорог

Александра Иванова
26 августа 2023 г.

"РФ и Беларусь уже несколько месяцев предпринимают попытки дестабилизировать польское государство", - заявил представитель Агентства внутренней безопасности.

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Железная дорога в Польше
Железная дорога в Польше (фото из архива)Фото: Omar Marques/Getty Images

Агентство внутренней безопасности Польши расследует случай хакерской атаки, которая привела к нарушениям в системе управления железнодорожным сообщением в стране. Об этом польское государственное информагентство PAP передает в субботу, 26 августа, со ссылкой на представителя службы безопасности Станислава Жарына.

По данным агентства, в связи с посторонним вмешательством в работу системы управления железнодорожным транспортом в ночь на 26 августа в Западно-Поморском воеводстве возникли перебои в следовании поездов из-за ложной подачи радиосигнала "стоп".

Варшава прорабатывает различные сценарии

Еще несколько инцидентов, связанных с нарушениями в движении поездов, по данным агентства PAP, произошли 24 августа. Эти случаи расследуются железнодорожной комиссией. Как указал Жарын, ими занимается также Агентство внутренней безопасности в координации с полицией, железнодорожной службой охраны и ведомством по электронным коммуникациям. "Мы не исключаем никаких сценариев", - подчеркнул Жарын, добавив, что службы безопасности воспринимают сложившуюся ситуацию очень серьезно, "учитывая имеющийся контекст". Он уточнил, что на данный момент доказательств взаимосвязи инцидентов 24 и 26 августа нет.

"Мы знаем, что уже на протяжении месяцев предпринимаются попытки дестабилизировать польское государство, - заявил он. - Такие попытки предпринимаются Российской Федерацией совместно с Беларусью, по этой причине мы не недооцениваем те сигналы, которые поступают в адрес Агентства внутренней безопасности".

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