Комиссия по "влиянию РФ" может начать работу при новом Сейме

Госкомиссия по "российскому влиянию" на решения польских властей с 2007 по 2022 годы, вероятно, начнет работу после парламентских выборов 15 октября, говорят в правящей партии.

Госкомиссия по "российскому влиянию" на решения польских властей с 2007 по 2022 годы начнет работу только в новом составе Сейма (нижней палаты парламента), который будет сформирован после выборов 15 октября. Об этом сообщил агентству PAP член парламентской фракции правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Марек Аст. Заместитель председателя Сейма Польши, руководитель фракции ЗиС Рышард Терлецкий в свою очередь уточнил в субботу, 19 августа, что сторонники новой меры не отступили, им просто "не хватило времени".

По мнению Терлецкого, следственная комиссия сможет работать во время "следующего срока".

"Lex Tusk"

Критикуемый оппозиционными политиками закон уже получил название "Lex Tusk".

Президент Польши Анджей Дуда 29 мая подписал закон об учреждении комиссии, которая будет изучать влияние России на безопасность в республике в последние 15 лет. Предполагается, что комиссия будет расследовать "деятельность в период с 2007 по 2022 годы государственных должностных лиц и руководителей высшего звена, которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике". Комиссию наделяют полномочиями прокуратуры и суда. Она сможет налагать взыскания на чиновников.

Президент Польши внес в закон поправку. Так, она отменила изначально предусмотренный 10-летний запрет на пребывание на госслужбе для тех, кого члены комиссии сочтут подвергшимися российскому влиянию. При этом остальные задачи комиссии сохранили силу.

Еврокомиссия инициировала расследование против Польши

Еврокомиссия (ЕК) 7 июня инициировала официальное расследование против Польши из-за принятого там закона, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

По мнению оппонентов власти, закон был принят, прежде всего, чтобы нанести удар по лидеру оппозиции, бывшему председателю Европейского совета и экс-премьеру Польши Дональду Туску.

Критики считают, что консервативное польское правительство, принявшее закон за несколько месяцев до парламентских выборов, попытается с его помощью дискредитировать лидера оппозиции Туска.

"Закон и справедливость" обвиняет последнего в слишком тесных контактах с Россией в период пребывания на посту главы правительства (2007-2014 годы).

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