Две трети лидеров стран Африки проигнорировали саммит Путина

На саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге были приглашены главы всех африканских государств. Согласились приехать лишь 17.

Большинство лидеров африканских государств отказались участвовать в саммите Россия - Африка, который запланирован на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Как сообщил во вторник, 25 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков, на уровне глав государств будут представлены лишь 17 стран. Делегации 10 африканских стран будут возглавлять премьер-министры, а еще 17 - вице-премьеры либо министры. Пять африканских государств будут представлены послами, еще пять отказались от участия в саммите, пишет издание The Moscow Times.

Ушаков указал, что с каждым африканским лидером, который приедет на саммит, встретится Владимир Путин. Среди прочего встречи пройдут с президентом Египта, руководителями Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго, пишет ТАСС.

Приглашения были отправлены всем лидерам

Между тем посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров в интервью РИА "Новости" заявил, что приглашения на саммит были направлены главам всех африканских государств. "Если кто-то не приедет, мы не будем в претензии, потому что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог", - отметил Озеров.

Саммит Россия - Африка проводится во второй раз, первый прошел в 2019 году в Сочи.

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