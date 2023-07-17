Рёттген обвинил Путина в шантаже из-за "зерновой сделки"

Президент РФ берет в заложники голодающих в Африке, чтобы добиться политического выкупа от Запада, считает немецкий политик. Эксперт ХДС по внешней политике полагает, что с Путиным все же придется пойти на сделку.

Эксперт оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) на фоне возможного прекращения "зерновой сделки" о вывозе зерна из Украины обвинил президента России Владимира Путина в шантаже. "Он берет голодающих в Африке в заложники, чтобы вымогать у Запада политический выкуп", - заявил он в интервью радиостанции Deutschlandfunk в понедельник, 17 июля.

По словам Рёттгена, повторяется история годичной давности, когда Путин "прекратил блокаду украинских портов в последнюю минуту". "Жертвами являются люди, которым нечего есть. Путин то и дело сокращает сроки действия "зерновой сделки" ради вымогательства. Именно таково поведение шантажистов. Путин берет в заложники миллионы людей, которые голодают", - подчеркнул христианско-демократический политик.

Рёттген полагает, что в итоге с "этим шантажистом" все же вновь придется "договариваться об уплате выкупа, чтобы не умирали люди".

"Зерновая сделка"

17 июля, почти через под после вступления в силу, истекает срок действия соглашения о вывозе украинского зерна по Черному морю. Договор истекает в 23.00 по среднеевропейскому времени (0:00 18 июля мск).

Благодаря "зерновой сделке" летом прошлого года прекратилось блока Россией украинских черноморских портов, продолжавшаяся многие месяцы. Это позволило Украине возобновить экспорт зерна в ограниченном объеме.

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