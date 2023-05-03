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Джо БайденФото: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Республиканцы обвинили Байдена в причастности к коррупции

Даниил Сотников
8 ч. назад

Двое республиканцев потребовали от ФБР и Минюста раскрыть данные о якобы причастности Байдена к преступной схеме.

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Двое конгрессменов-республиканцев - председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер и сенатор Чак Грэссли - направили открытое письмо к генеральному прокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором утверждают, что получили анонимную информацию о возможном участии президента США Джо Байдена в коррупционных схемах в период, когда тот занимал пост вице-президента. Обращение Комер опубликовал в среду, 3 мая.

По словам сенаторов, они получили информацию от анонимного осведомителя о том, что Минюст и ФБР "располагают несекретной формой FD-1023, в которой описывается предполагаемая преступная схема с участием тогдашнего вице-президента Байдена и иностранного гражданина, касающаяся обмена денег на политические решения".

"У Министерства юстиции и ФБР, похоже, есть ценная, поддающаяся проверке информация, которую они не раскрыли американскому народу. Поэтому Конгресс приступит к проведению независимого и объективного рассмотрения этого вопроса", - пишут конгрессмены, не приводя других подробностей.

Официальный представитель Белого дома Ян Сэмс обвинил республиканцев в "анонимных инсинуациях" и связал повестку с продолжающимся расследованием Республиканской партии в отношении Байдена и его семьи, пишет Politico.

Комер регулярно обвиняет семью Байдена в коррупции

Комер уже не первый раз , начиная с 2020 года, публично обвиняет связанных с Байденом людей в различных коррупционных схемах. В январе этого года он запрашивал у министра финансов США Джанет Йеллен сведения о "подозрительных деловых операциях" членов семьи президента.

В марте он же направлял повестку в Bank of America с требованием предоставить банковские документы, касающиеся деловых партнеров сына Джо Байдена - Хантера. Байден всегда отрицал какую-либо причастность к зарубежным деловым операциям своего сына, отмечает телеканал CNN. Адвокаты Байдена обвинили Комера в распространении "надуманных и уже опровергнутых теории заговора о семье Байдена".

Нынешнее обращение Комера - его "самая прямая попытка" провести расследование в отношении президента, а не членов его семьи, отмечает издание Politico.  

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