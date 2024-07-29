Дума предложила обязать блогеров докладывать о себе в РКН

Профильный комитет Госдумы одобрил поправку, согласно которой блогеров-десятитысячников могут обязать подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Это будет касаться и Telegram-каналов.

Комитет Госдумы России по информационной политике на своем заседании в понедельник, 29 июля, одобрил поправку, согласно которой блогеров с 10 тысячами подписчиков и более могут обязать передавать данные о себе в Роскомнадзор и "не распространять запрещенную информацию". Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн. Поправка вносится в закон "О рекламе", ее подготовили ко второму чтению.

"Многие из них (крупных блогов и Telegram-каналов. - Ред.) по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки", - так Хинштейн обосновал необходимость нововведения у себя в Telegram. "Отдельно подчеркну - речи о блокировке каналов без идентификации не идет, - добавил он. - Но такие "анонимы" не смогут размещать у себя рекламу и собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами".

Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в комитете сообщало, что, согласно поправке, если блогер-тысячник не подаст данные о себе в РКН, государство потребует блокировки его блога или канала от того ресурса, на котором он расположен.

На том же заседании IT-комитета Думы 29 июля обсуждалось еще несколько поправок. Одна из них наделяет Генпрокуратуру правом досудебной блокировки треш-стримов. Согласно другой, Минцифры РФ получит полномочия требовать у операторов связи персональные данные абонентов и загружать их "свою госинформсистему", как назвал ее Хинштейн.

Дума хочет запретить рекламу в Instagram и Facebook

21 июня стало известно, что в парламент РФ внесен законопроект о запрете рекламы на ресурсах организаций, объявленных в стране "экстремистскими" и "нежелательными", а также на заблокированных в РФ сайтах и ресурсах. Предложение внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых Александр Хинштейн, Андрей Луговой и Андрей Клишас.

Авторы законопроекта объяснили, что "противоправные информационные ресурсы" по-прежнему получают доходы от рекламы и при этом якобы ведут "провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов России". К таким ресурсам они отнесли, в частности, Facebook и Instagram, заблокированные в России в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного военного вторжения в Украину. Суд в Москве объявил компанию Meta, которой принадлежат эти соцсети, "экстремистской организацией".

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов".