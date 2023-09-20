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Дуда: Украина, как "утопающий, способный утопить спасающего"

Сергей Ромашенко
20 сентября 2023 г.

Польша продлила запрет на ввоз агропродукции из Украины, при этом разрешив транзит зерна. В ответ Киев пожаловался во Всемирную торговую организацию.

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей ДудаФото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

На фоне конфликта между Украиной и рядом стран Восточной Европы, вызванного продлением ими запрета на импорт украинского зерна, президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить тех, кто пытается ему помочь. "Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего. Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину. Он может просто утопить спасателя", - сказал Дуда в среду, 20 сентября, на брифинге в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Это похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российской атакой, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться. Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий причинил нам вред, потому что если он навредит и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", - сказал польский президент, комментируя недовольство Киева.

Анджей Дуда призвал Украину помнить, что она получает помощь от Польши. Он подчеркнул, что запрет касался импорта, но не транзита украинской сельхозпродукции.

Срыв встречи Дуды и Зеленского

Дуда также подтвердил, что ему не удалось "по организационным причинам" встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в эти дни тоже находится в Нью-Йорке.

Отмену встречи официально объяснили "сдвигом в графике выступлений" лидеров стран на Генассамблее ООН. При этом президент Польши не исключил, что встреча с Зеленским все же состоится в другое время.

Конфликт вокруг импорта украинской агропродукции

В апреле Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, в том числе зерна. Примеру Варшавы последовали еще четыре государства Евросоюза: Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария, при этом разрешение на транзит зерна осталось в силе. Запреты на ввоз эти страны объяснили жалобами фермеров на убытки, которые могут привести к банкротству.

Решение пяти восточноевропейских стран одобрила и Еврокомиссия, но 15 сентября она отказалась продлевать действие эмбарго, поскольку "рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли". Однако Польша, Венгрия и Словакия не согласились с этими выводами и продлили запрет, причем Варшава сделала его бессрочным.

Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию из-за эмбарго. В ответ Польша предупредила, что она не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если вопрос об украинском зерне не будет решен.

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