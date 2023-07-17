Драки в бассейнах Берлина. Теперь за порядком следит полиция

Массовые драки в открытых бассейнах Берлина и новые правила их посещения не испугали жителей немецкой столицы. В жаркие июльские выходные к воде было не пробиться.

Берлинские открытые бассейны то и дело становятся местом массовых драк. Так, Columbiabad (его официальное название - Sommerbad Neukölln) в районе Нойкёльн в июле пришлось закрыть после того, как молодые люди напали на его сотрудников и представителей службы безопасности. В открытом бассейне района Панков посетители подрались с охранниками. Прошлым летом уже происходило нечто подобное. В июле 2022-го в драке в бассейне Columbiabad пострадали одиннадцать человек, а всего в ней участвовало - 250. Порядок удалось восстановить только после того, как на место приехало около 60 полицейских.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) высказалась за необходимость "достаточного присутствия полиции" в зонах летнего отдыха столицы. Однако в полицейском профсоюзе эти призывы раскритиковали. "В задачи полиции не входит охрана бассейнов", - заявил председатель профсоюза полиции GdP Йохен Копельке (Jochen Kopelke).

Вход в бассейны Берлина - только с удостоверениями личности

"Многие семьи сейчас хотят посещать открытые бассейны, особенно во время школьных каникул. И они хотят чувствовать себя в местах семейного отдыха защищенными", - прокомментировал ситуацию бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) и предложил пускать в бассейны только тех, у кого с собой есть удостоверение личности, а желающие купить билеты онлайн должны пройти регистрацию с указанием имени и адреса проживания.

Полиция на входе в бассейн Columbiabad Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Теперь в столичных бассейнах усилены меры безопасности: сотрудники службы охраны проверяют документы на входе, иногда при этом присутствуют полицейские патрули.

Призыв к ускоренным судебным разбирательствам потерпел фиаско

Что можно предпринять против вспышек насилия в открытых бассейнах? Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) призывает к ускоренному судебному разбирательству в отношении тех, кто нарушает правопорядок. "Тот, кто нападает на людей в открытых бассейнах в полдень, вечером должен предстать перед судьей и быть приговоренным. Даже в выходные", - заявил политик в интервью столичной газете Bild am Sonntag.

И действительно, законодательство Германии позволяет государственным обвинителям ходатайствовать об ускоренном вынесении судебных решений, если простые факты или очевидные доказательства позволяют провести немедленное слушание дела. Такой упрощенный суд может приговорить обвиняемого даже к лишению свободы на срок до одного года. Однако проблема упирается в перегруженность судов и нехватку судей как в самом Берлине, так и в других городах и регионах Германии.

В свою очередь Линненмана обвиняют в популизме. Его критики напоминают о необходимости соблюдения предписанных законом "минимальных юридических стандартов". В парламентской группе Свободной демократической партии Германии (СвДП) инициативу Линнемана назвали абсурдной. Так, политик Катрин Хеллинг-Плар (Katrin Helling-Plahr) подчеркнула в интервью изданию Welt: "Конечно, процедуры должны выполняться быстро. Однако господин Линнеман, похоже, запутался в популизме. Например, так называемая ускоренная процедура предусматривает рассмотрение дел минимум в течение 24 часов. Кроме того, в зависимости от ожидаемого наказания обвиняемому должен быть предоставлен адвокат. Оппозиционная партия не должна требовать каких-либо отклонений от этих минимальных стандартов верховенства права".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) тоже высказался по поводу бассейнов: он, как и министр внутренних дел Нэнси Фезер, выступает за присутствие полиции в открытых бассейнах в качестве сдерживающего фактора.

При этом, как указывают эксперты в немецких СМИ, нынешние споры все же не являются общенациональной проблемой, поэтому меры безопасности должны обеспечиваться на уровне самих бассейнов, а при необходимости - с участием местной полиции.

Кстати, печально известный бассейн Columbiabad в понедельник, 17 июля, снова открылся для посетителей: вход только с документами, за порядком на территории следит полиция.

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