Немецкие бассейны - за топлес для женщин

С 1 апреля женщинам разрешено купаться топлес во всех городских бассейнах Кельна. Берлин сообщил об аналогичном решении уже пару дней назад. Кто следующий?

С 1 апреля в 13-ти муниципальных бассейнах Кельна женщинам можно будет купаться топлес, сообщили местные СМИ в четверг, 16 марта, со ссылкой на представителей объединения кельнских бассейнов Kölnbäder . Находиться внутри здания без верхней части купальника можно было и раньше - например, отдыхая после плавания в шезлонге. А теперь женщинам разрешено и плавать топлес.

9 марта об аналогичном нововведении сообщили бассейны Берлина. Однако столица не стала первой в данном вопросе. Так, в прошлом году городской совет города Зиген в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия проголосовал за топлес для женщин и за то, чтобы разрешить использовать в бассейнах распространенные среди мусульманок купальные костюмы. В Гёттингене, университетском центре федеральной земли Нижняя Саксония, женщинам разрешили плавать без верха от купальника с мая прошлого года. В свою очередь объединение спортивных организаций Дортмунда Sportwelt отмечает, что как в открытых, так и в крытых бассейнах города никогда не запрещалось находиться и плавать топлес, просто пользовались этим далеко не все посетительницы.

Лотте Мис на фоне берлинского бассейна в районе Каульсдорф. Здесь ее попросили прикрыть грудь, после чего она обратилась к правозащитникам Фото: Gerald Matzka/dpa/picture alliance

33-летняя берлинская активистка Лотте Мис (Lotte Mies), через омбудсменов добившаяся официального разрешение на купание топлес в столичных бассейнах, жалуется, что в ее адрес все чаще поступают угрозы от людей, которым принятое в Берлине решение пришлось не по вкусу.

При этом Лотте Мис не собирается отказываться от целей, поставленных инициативой "Равные права для всех грудей". "Когда станет потеплее, мы будем проводить новые акции - такие, как пикники и походы топлес", - заявляет активистка.

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