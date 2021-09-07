"Дождь" сообщил о блокировке сюжета на YouTube по требованию ВГТРК

Российская телекомпания "Дождь" сообщила о блокировке на YouTube его сюжета о дебатах кандидатов на выборах в Госдуму. "Блокировке подвергся фрагмент с тем, как лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко требует освободить политических заключенных, включая оппозиционера Алексея Навального, а также прекратить "политические репрессии" против гражданских активистов и журналистов", - написал "Дождь" вечером в понедельник, 6 сентября.

Блокировки добилась государственная телекомпания ВКТРК, в которую входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24". При этом она воспользовалась Content ID, в функции которой входит идентификация собственного контента на YouTube и управление пм, отмечается далее. После этого ВГТРК направила запрос американскую компанию, заявив о своих исключительных правах на фрагмент дебатов, и сюжет из YouTube-канала "Дождя" был удален, указал независимый телеканал.

Заблокированы были и видео других пользователей с тем же фрагментом дебатов, в том числе канала "Навальный LIVE". Прочие видео эфиров "России 1" и "России 24" по-прежнему доступны.

"Дождь" обжаловал блокировку

"Дождь" сообщил, что обжаловал блокировку, сославшись на использование видео в рамках информационного цитирования. "Однако добиться быстрого разблокирования сюжета не удалось: по правилами видеохостинга ВГТРК имеет право рассматривать такие запросы в течение 30 дней и оставить сюжет заблокированным вплоть до выборов", - сообщил далее телеканал.

Во время дебатов в прямом эфире канала "Россия 24" вечером 30 августа Максим Шевченко призвал освободить российских политзаключенных, в том числе Навального. "Прекратите делать внутреннюю политику способом воздействия на российское гражданское общество, прекратите загонять нас в диктатуру. Свободу политическим заключенным, свободу журналистам. Освободите Алексея Навального и всех, кто подвергается политическим репрессиям", - заявил он.

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