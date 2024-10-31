Дома для престарелых в Германии. Сколько это стоит?

Пожилых людей в Германии становится все больше. По данным онлайн-портала statista.de, в 2023 году чуть более 22 процентов населения были старше 65 лет. Около пяти миллионов человек нуждались в помощи по уходу. Четверо из пяти получали ее на дому, а остальные - это около миллиона человек - жили в домах для престарелых. Большинству пожилых людей в принципе трудно решиться покинуть родные стены. К этому добавляются опасения по поводу неподъемного финансового бремени. Большинство просто не может себе позволить переехать в дом для престарелых - цены за проживание исчисляются ежемесячно в четырехзначных цифрах.

Затраты, особенно на медперсонал, а также на проживание и питание, постоянно растут. К тому же каждая организация подобного рода самостоятельно устанавливает плату за свои услуги, и они очень различаются. Поэтому назвать общую сумму, во сколько обходится проживание в доме для престарелых в Германии, не представляется возможным, но можно в общих чертах представить, из чего складывается цена, и прежде всего, сколько приходится доплачивать из собственного кармана.

Какие бывают дома престарелых в Германии

Согласно данным специализированного интернет-портала Pflegemarkt , по состоянию на май 2024 года в Германии было зарегистрировано 11680 домов для престарелых с полностью стационарным обслуживанием, в которых насчитывается порядка 918 тысяч мест. По-немецки они называются "Altenheim" и "Pflegeheim", но по сути это практически одно и то же. В этих домах могут проживать граждане пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе. От стационарного проживания с уходом в домах для престарелых следует отличать другие концепции и формы амбулаторного ухода. Есть, например, так называемые группы проживания с уходом (Wohngruppen), когда несколько жителей общей квартиры вместе пользуются услугами одной из служб по уходу или отдельных работников. Также есть немало пожилых людей, которые не нуждаются в интенсивном уходе, но хотят жить там, где ритм жизни более соответствует их потребностям - для них существуют, например, так называемые дома для пожилых (Seniorenhaus). В то время как в полностью стационарных домах для престарелых основное внимание уделяется уходу, в домах и резиденциях для проживания пожилых людей на основе других концепций основное внимание уделяется социальной стороне. Цены и услуги каждое учреждение устанавливает самостоятельно. В 2022 году в Германии около четырех процентов полностью стационарных домов находились в ведении муниципальных учреждений, 53 процента управлялись некоммерческими организациями (например, крупными благотворительными фондами) и 43 процента находились в частной собственности.

Кто оплачивает пребывание в доме престарелых?

Стоимость проживания в доме для престарелых в Германии с полностью стационарным обслуживанием варьируется в зависимости от степени необходимости человеку посторонней помощи. Большую часть нужно оплачивать из собственного кармана. По состоянию на июль 2024 года, средняя сумма личного взноса составила в среднем по стране 2871 евро в месяц (что на 211 евро больше, чем в прошлом). Сюда входит ежемесячная плата учреждению, оплата за проживание и питание, а также инвестиционные отчисления и взносы на обучение персонала.

Следует отметить, что в первые четыре года проживания личный взнос немного уменьшается. Если брать за основу вышеназванную среднестатистическую сумму, то за второй год он составляет 2620 евро, за третий - 2284 евро, а начиная с четвертого года достигает 1865 евро в месяц. В то же время, как показывает статистика, лишь одна треть постояльцев домов для престарелых находятся там три и более года. Обычно сумма личного взноса вычитается из пенсии пожилого человека таким образом, что 75 процентов в месяц идут на оплату услуг дома престарелых, а 25 процентов выдаются на руки пенсионеру. По данным министерства труда, по состоянию на июль 2023 года средняя пенсия по старости после как минимум 45 лет отчислений в фонд пенсионного страхования составляла 1543 евро в месяц.

Кто оплачивает расходы, если пенсии не хватает?

Если доходов на покрытие личного взноса недостаточно, и собственные сбережения уже использованы по максимуму, так, что на руках остается не более 10 тысяч евро в качестве резерва, можно подать заявление на получение вспомогательных субсидий в органы социального обеспечения. Однако прежде, чем одобрить государственную поддержку, будут проверены доходы детей. В рамках существующего закона, если доход ребенка превышает 100 тысяч в год до вычета налогов, он должен участвовать в расходах по содержанию своих родителей в доме престарелых.

Подробнее о том, за что и сколько приходится платить в доме престарелых - на примере земли Северный Рейн - Вестфалия, - можно прочитать на интернет-портале Центра по защите прав потребителей , который предоставляет информацию в том числе на русском и украинском языках.

Реформа системы уже началась

В настоящее время в Германии наблюдается тенденция к уменьшению количества домов для престарелых - по сравнению с 2019 годом их стало на три с половиной тысячи меньше. Теперь их примерно столько же, сколько было в 2009 году. Такое сокращение числа учреждений объясняется острой нехваткой медперсонала, а также растущими расходами на аренду, электроэнергию и оплату персонала. В 2023 - 2025 годах в Германии проводится реформа системы ухода за нуждающимися в нем. Комплекс мер призван улучшить подготовку медсестер и сиделок и облегчить нагрузку как на самих нуждающихся, так и на их родственников. В частности, уже увеличились взносы на страхование по уходу за больными (с 3,05 до 3,4 процента от дохода) и государственные субсидии, предусматривающие в том числе доплаты и вычеты. Они зависят в том числе и от того, сколько детей и какого возраста у застрахованного. Кроме того, увеличились государственные субсидии на услуги по уходу.