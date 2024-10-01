В Беларуси закрывают частные дома для престарелых

Только один пансионат смог получить лицензию от государства. Остальные пока не могут продолжать работу, пожилым людям придется вернуться домой.

Частные дома престарелых в Беларуси до 1 октября должны были получить лицензию, без которой не могут продолжить работу. Власти говорят, что ужесточили условия в ответ на жалобы от близких постояльцев. Однако альтернативы практически нет: государственные интернаты переполнены. Что делать родственникам?

Какие нарушения обнаружили чиновники?

В 2022 году начались проверки частных пансионатов. В Министерстве труда и социальной защиты поясняли, что причиной стали частые жалобы от родственников постояльцев. "В Минском районе в частном пансионате из 25 проживающих у 14 была обнаружена чесотка, - привела пример министр труда Марина Артеменко. - Были вопросы по безопасности - отсутствие эвакуационных выходов, проживание людей в подвальных и цокольных помещениях, куда даже здоровому человеку спуститься очень трудно, размещение больных людей на расстоянии вытянутой руки. Также несоблюдение санитарных правил - просроченные продукты питания, ненадлежащее их хранение, отсутствие санитарных книжек у работников на кухне".

В итоге 11 учреждений из 35 были закрыты - некоторые по решению суда, некоторые сами прекратили свою деятельность. А власти решили, что такая деятельность должна быть лицензирована. На подготовку к изменениям у частных пансионатов было меньше года.

Самое сложное - проверка на пожарную безопасность

Частный дом престарелых "Жемчужинка" в Кобринском районе пока единственный, кому удалось получить лицензию на оказание социальных услуг. Сейчас здесь живет более 40 человек со всей Беларуси, самому пожилому - 97 лет. Каждый день медработник проверяет состояние здоровья постояльцев, раз в неделю осмотр проводит терапевт из районной больницы, в случае ухудшения сотрудники вызывают скорую помощь. В учреждении есть свой стоматологический и диагностический кабинеты.

Как удалось получить лицензию? Как пояснил сотрудник пансионата, последние два года были самыми напряженными - все частные дома для престарелых проверяли особо тщательно. Самое сложное, по словам собеседника, - пройти проверку от МЧС, поскольку предъявляются требования как для учреждений повышенной пожароопасности - государственных больниц и интернатов. А многие пансионаты размещаются в обычных загородных домах.

Однако в "Жемчужинке" изначально ориентировались на стандарты для государственных интернатов. Например, в двухэтажном здании есть подъемник для маломобильных постояльцев, а также складные кресла на случай эвакуации. При этом администрация все равно получила внушительный список рекомендаций, который нужно было выполнить, чтобы продолжить работу.

Заменить другие частные дома для престарелых данное учреждение не сможет - ресурсы ограничены, пояснил сотрудник "Жемчужинки". В списке ожидания и так более 20 человек. Невозможно экстренно принять людей из других пансионатов, поскольку каждому постояльцу нужно обеспечить проживание и уход.

Родные срочно ищут альтернативу

Представители администрации пансионатов, которые не получили лицензию, обзванивает родственников, чтобы они забрали постояльцев домой. "Для нас это стало полной неожиданностью, - говорит Елена, ее бабушка последние три года живет в частном доме для престарелых. - Бабушке нужен постоянный уход - у нее тяжелая деменция, ее опасно оставлять одну дома. Я давно живу за границей, у мамы - группа по инвалидности, других родственников нет".

Как пояснили Елене сотрудники пансионата, требования, которые им предъявляет местная служба МЧС, невыполнимы. "Выявили десятки нарушений пожарной безопасности, - продолжает собеседница. - И хотя там организованы и эвакуационные выходы, и безбарьерная среда, но это все же не полноценная больница. Как нам сказали, проще закрыться, чем выполнить предписание".

По словам женщины, никакой альтернативы им не предложили. "На самом деле в Беларуси и так не хватало частных пансионатов, мы в свое время несколько месяцев ждали, чтобы нас приняли, - говорит она. - В государственный интернат тоже большие очереди. Поэтому пока мы срочно ищем сиделку".

Родным постояльцев закрытых интернатов приходится в срочном порядке искать сиделку Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

В конце 2023 года Лукашенко подписал закон, согласно которому попасть в государственные интернаты стало сложнее. Нововведения направлены на то, чтобы люди, нуждающиеся в постоянной помощи, в большинстве случаев оставались дома. Перевести их в интернат можно, только если состояние здоровья не позволяет оставаться в собственном жилье.

В Министерстве труда обещают, что ни один постоялец частного пансионата, который закрывают, "не останется без поддержки государства". "Пока частные пансионаты, которые еще не прошли лицензирование, устраняют нарушения, родственники могут забрать своих близких домой, где им по необходимости может быть организовано социальное обслуживание", - заявили в ведомстве.

Также родным предлагают рассмотреть варианты переселения постояльцев в государственные интернаты или пансионаты, которые все же получат лицензию. И третий вариант - получать услуги дневного присмотра на базе государственных пансионатов и территориальных центров социального обслуживания населения. Кстати, за последние за пять лет численность получателей социальных услуг в Беларуси увеличилась на 20% (26 тысяч человек), а в текущем году - уже на 7 тысяч.