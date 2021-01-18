Восточные земли ФРГ по-прежнему экономически отстают от западных

Восток Германии в экономической сфере по-прежнему отстает от западных федеральных земель. Об этом говорится в докладе правительства ФРГ, опубликованном в среду, 7 июля. Доклад подготовлен к 31-й годовщине воссоединения Германии, которая будет отмечаться 3 октября. В 2020 году ВВП в пересчете на одного жителя в восточных регионах, включая Берлин, составлял 32 422 евро, а на западе страны - 41 940 евро. Таким образом, экономический потенциал восточных регионов Германии составляет 81 процент от среднего показателя по стране. На востоке страны не имеют работы 7,6 процента, на западе - 5,6 трудоспособных граждан.

Более существенные различия и через 30 лет после объединения страны наблюдается в политических взглядах немцев на востоке и западе, заявил уполномоченный правительства ФРГ по делам восточных земель Марко Вандервиц (Marco Wanderwitz), представляя доклад. Восточные немцы по сравнению с западными в большинстве своем относятся к политике и демократии более критично, скептично и отстраненно. По словам Вандервица, многие люди в Восточной Германии испытывают "чувство коллективного неблагополучия". Однако лишь 33 процента жителей восточных регионов страны считают себя гражданами второго сорта, на западе страны, согласно опросам, этот показатель составляет 25 процентов.

Различия во взглядах - не препятствие для срастания страны

Причины такого развития, согласно докладу, многообразны и кроются как в идеализации восточными немцами жизни в ГДР, так и в негативном опыте трансформационных процессов, полученном ими в первые годы после воссоединения страны, а также наличии у части из них ксенофобских и антисемитских взглядов. Многие восточные немцы, кроме того, разочарованы в демократии, утверждает Вандервиц.

При этом различия в политических взглядах, по мнению политика, не являются препятствием, которое поставило бы под вопрос срастание страны в единое целое. Что касается личного стиля жизни, семейной жизни и организации досуга, то восточные и западные немцы очень похожи друг на друга, сказал Вандервиц.

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