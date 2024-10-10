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Доклад: В мире по-прежнему голодают 733 млн человек

Олег Соколенко
10 октября 2024 г.

Здоровое полноценное питание сегодня не могут позволить себе 2,8 млрд жителей Земли, сообщила немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe. Она обвинила мировое сообщество в бездействии.

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Логотип организации Welthungerhilfe на плакате у здания рейхстага
Фото: Lukas Schulze/dpa/picture alliance

В мире по-прежнему голодают 733 млн человек, большинство из них живут в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии. Об этом говорится в ежегодном докладе "Мировой индекс голода", представленном в четверг, 10 октября, в Берлине, немецкой благотворительной организацией "Помощь голодающим в мире" (Welthungerhilfe). Согласно ее данным, здоровое полноценное питание сегодня не могут позволить себе 2,8 млрд жителей Земли. В 36 странах ситуация с недоеданием характеризуется как "серьезная", в шести - как "очень серьезная". Производству и поставкам продовольствия мешают вооруженные конфликты, такие как гражданская война в Судане, а также негативные последствия глобального изменения климата, отмечают авторы документа.

В докладе Welthungerhilfe подчеркивается, что женщины страдают от недоедания чаще, чем мужчины. "Дискриминационные нормы и насилие ограничивают их доступ к ресурсам и способность справляться с кризисами. Улучшение их возможностей может стать важным рычагом для преодоления застоя в борьбе с голодом", - пишут немецкие эксперты.

Президент Welthungerhilfe Марлен Тиме (Marlehn Thieme) обвинила мировое сообщество в том, что оно уделяет недостаточно внимания решению проблемы голода, из-за чего прогресс в этой области идет слишком медленно. В 2022 году, по данным немецкой благотворительной организации, в мире голодали более 800 млн человек.

Welthungerhilfe - против сокращения бюджета ФРГ на гумпомощь

В 2023 году Тиме раскритиковала планируемое сокращение ассигнований из федерального бюджета Германии на развитие и гуманитарную помощь. По словам главы Welthungerhilfe, разработанная министерством по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ программа Agenda 2030 и заявленные ООН 17 целей в области устойчивого развития - хорошая стратегия по преодолению голода в долгосрочной перспективе, но для ее реализации необходимы "политическая воля и единство".

Welthungerhilfe, по собственным данным, в 2022 году в рамках 603 проектов по всему миру оказала поддержку 18,8 млн человек в 37 странах. Согласно докладу, в распоряжении Welthungerhilfe насчитывалось 341,2 млн евро, включая 97,6 млн евро пожертвований. Кроме того, были выделены гранты от правительства ФРГ и Евросоюза.

Весной того же года в Welthungerhilfe выразили опасение, что начавшаяся полномасштабная война в Украине грозит усугубить ситуацию с голодом во всем мире.

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