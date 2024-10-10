Доклад: В мире по-прежнему голодают 733 млн человек

Здоровое полноценное питание сегодня не могут позволить себе 2,8 млрд жителей Земли, сообщила немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe. Она обвинила мировое сообщество в бездействии.

В мире по-прежнему голодают 733 млн человек, большинство из них живут в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии. Об этом говорится в ежегодном докладе "Мировой индекс голода", представленном в четверг, 10 октября, в Берлине, немецкой благотворительной организацией "Помощь голодающим в мире" (Welthungerhilfe). Согласно ее данным, здоровое полноценное питание сегодня не могут позволить себе 2,8 млрд жителей Земли. В 36 странах ситуация с недоеданием характеризуется как "серьезная", в шести - как "очень серьезная". Производству и поставкам продовольствия мешают вооруженные конфликты, такие как гражданская война в Судане, а также негативные последствия глобального изменения климата, отмечают авторы документа.

В докладе Welthungerhilfe подчеркивается, что женщины страдают от недоедания чаще, чем мужчины. "Дискриминационные нормы и насилие ограничивают их доступ к ресурсам и способность справляться с кризисами. Улучшение их возможностей может стать важным рычагом для преодоления застоя в борьбе с голодом", - пишут немецкие эксперты.

Президент Welthungerhilfe Марлен Тиме (Marlehn Thieme) обвинила мировое сообщество в том, что оно уделяет недостаточно внимания решению проблемы голода, из-за чего прогресс в этой области идет слишком медленно. В 2022 году, по данным немецкой благотворительной организации, в мире голодали более 800 млн человек.

Welthungerhilfe - против сокращения бюджета ФРГ на гумпомощь

В 2023 году Тиме раскритиковала планируемое сокращение ассигнований из федерального бюджета Германии на развитие и гуманитарную помощь. По словам главы Welthungerhilfe, разработанная министерством по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ программа Agenda 2030 и заявленные ООН 17 целей в области устойчивого развития - хорошая стратегия по преодолению голода в долгосрочной перспективе, но для ее реализации необходимы "политическая воля и единство".

Welthungerhilfe, по собственным данным, в 2022 году в рамках 603 проектов по всему миру оказала поддержку 18,8 млн человек в 37 странах. Согласно докладу, в распоряжении Welthungerhilfe насчитывалось 341,2 млн евро, включая 97,6 млн евро пожертвований. Кроме того, были выделены гранты от правительства ФРГ и Евросоюза.

Весной того же года в Welthungerhilfe выразили опасение, что начавшаяся полномасштабная война в Украине грозит усугубить ситуацию с голодом во всем мире.