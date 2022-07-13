Welthungerhilfe: Более 800 млн людей в мире голодают

Вторжение России в Украину и связанный с ним рост цен на продовольствие существенно усугубили проблему голода на планете. Об этом говорится в докладе немецкой благотворительной организации Welthungerhilfe за 2021 год, представленном во вторник, 12 июля. Ключевыми факторами, ведущими к обострению проблемы голода на планете, являются также климатический кризис, вооруженные конфликты и последствия пандемии COVID-19, указано в документе.

По данным экспертов Welthungerhilfe, число людей, столкнувшихся с угрозой голода, растет в мире на протяжении месяцев и достигло 811 миллионов. Ситуация особенно драматична в Йемене, Афганистане и Южном Судане, а также на Мадагаскаре и в странах Восточной Африки, где последствия климатического кризиса вызывают сильные засухи. Они являются "тревожным сигналом, который говорит о необходимости наконец активизировать усилия по борьбе с изменением климата, ведущим ко все более серьезным чрезвычайным ситуациям гуманитарного характера", говорится в докладе.

Глава организации Welthungerhilfe Марлен Тиме

Из документа следует, что в 2021 году из-за многочисленных кризисов цены на продовольствие выросли на 28%. Война в Украине, начавшаяся в феврале 2022 года, привела к дальнейшему увеличению цен. "От Афганистана до Зимбабве люди борются с повышением цен на хлеб, зерновые или фрукты, достигающим 60%", - констатировала глава организации Марлен Тиме (Marlehn Thieme).

Важность снижения зависимости от импорта зерна

В свою очередь министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze) на фоне мирового продовольственного кризиса и войны в Украине призвала менее обеспеченные страны выращивать больше зерновых культур своими силами, чтобы стать независимыми от их импорта.

"Многие страны очень зависят от поставок пшеницы, например, из Украины. Чтобы изменить ситуацию, необходимо снова выращивать больше местного зерна", - сказала Шульце 12 июля в интервью радиостанции RBB-Inforadio.

Организация Welthungerhilfe констатирует: "Войны оказывают огромное влияние на продовольственную систему, поскольку, например, сжигаются поля, разграбляются запасы или ограничивается продажа урожая". При этом количество насильственных конфликтов в мире, по данным экспертов, в последние годы "вновь возросло".

Об организации Welthungerhilfe

Welthungerhilfe - одна из крупнейших частных гуманитарных организаций в Германии, политически и конфессионально независимая и финансируемая в основном за счет пожертвований.

По собственным данным, только в 2021 году Welthungerhilfe оказала поддержку около 16,6 млн человек в 36 странах, реализовав 526 проектов за рубежом. Большая часть помощи, в общей сложности 190,5 млн евро, была направлена на проекты в Африке. 55,6 млн евро были направлены на финансирование 13 проектов в Азии и 6,3 млн евро - на два проекта в Южной Америке.

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