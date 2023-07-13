Немецкая НКО - против сокращения бюджета ФРГ на развитие

В связи с ростом числа голодающих во всем мире немецкая благотворительная организация Welthungerhilfe выступила с критикой планируемых сокращений федерального бюджета на развитие и гуманитарную помощь. Это "неправильный сигнал в период наибольшей нужды", - заявила президент Welthungerhilfe Марлен Тиме (Marlehn Thieme) в четверг, 13 июля, во время презентации отчета за 2022 год в Берлине.

"Голод - одна из самых больших решаемых проблем в мире, - сказала Тиме. По ее словам, разработанная федеральным министерством по экономическому сотрудничеству и развитию программа Agenda 2030 и заявленные ООН 17 целей в области устойчивого развития представляют собой хорошую стратегию по преодолению голода в долгосрочной перспективе. Однако нужны "политическая воля и единство для реализации необходимых мер", - сказала Тиме. Это включает в себя "достаточное финансирование, а также фундаментальные реформы для создания справедливой и устойчивой продовольственной системы, которая бы еще больше поддерживала и вовлекала население сельскохозяйственных регионов".

ООН: В мире голодают три четверти миллиарда человек

ООН ранее зафиксировала значительное увеличение числа голодающих людей в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Согласно полученным данным, в 2022 году от голода страдали в общей сложности 735 млн. человек - примерно на 20 процентов больше, чем в 2019 году, предшествовавшем пандемии.

Согласно отчету Welthungerhilfe - одной из крупнейших частных гуманитарных организаций в Германии - в 2022 году она оказала поддержку 18,8 млн человек в 37 странах и 603 проектах по всему миру. Это примерно на 13 процентов больше, чем годом ранее. Согласно отчету, в распоряжении Welthungerhilfe для работы было 341,2 млн. евро, включая 97,6 млн. пожертвований. Кроме того, были выделены гранты от федерального правительства и Евросоюза.

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