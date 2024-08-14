Переговоры о перемирии в Судане стартовали в Швейцарии

В консультациях по Судану в Швейцарии участвует только одна из конфликтующих сторон - представители Сил быстрого реагирования. Предствители армии на переговоры не явились.

В Швейцарии в среду, 14 августа, начались переговоры о прекращении огня в Судане. Из двух конфликтующих сторон во встрече участвуют только представители Сил быстрого реагирования (RSF), но не суданская армия, пишет агентство AFP со ссылкой на дипломата американского посольства. Переговоры проходят под эгидой США.

Спецпредставитель США по Судану Том Перриелло заявил, что участники встречи сосредоточены на том, чтобы обеспечить соблюдение сторонами обязательств в рамках договоренностей, заключенных в саудовской Джидде в 2023 году. "Воюющие стороны должны уважать международное гуманитарное право и обеспечить поставки гуманитарной помощи. Пришло время заставить оружие замолчать!" - написал дипломат в соцсети X.

Точное место проведения переговоров не разглашается из соображений безопасности. Ожидается, что они продлятся максимум десять дней. Во встрече также участвуют представители Саудовской Аравии и Швейцарии. В качестве наблюдателей на переговорах будут присутствовать представители Африканского союза, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и ООН.

Обострение конфликта в Судане

В середине апреля 2023 года начались бои между суданской регулярной армией (SAF), возглавляемой Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который де-факто является президентом страны, и Силами быстрого реагирования под командованием Мохаммеда Хамдана Дагало. Ни одна из сторон пока не смогла одержать верх и полностью захватить власть. Периодически стороны договариваются о прекращении огня.

В последние дни аль-Бурхан неоднократно заявлял, что не будет участвовать в переговорах. Он потребовал, чтобы RSF сначала вывели войска из оккупированных ими городов, сообщает газета Sudan Tribune.

По данным ООН, в ходе боевых действий погибли десятки тысяч человек. Более 10,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 2,3 млн бежали из страны. В июне в ООН заявили, что над примерно 26 млн жителей страны нависла реальная угроза голода.