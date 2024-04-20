"ДНР" - террористическое объединение? Мнение прокуратуры ФРГ

Генпрокуратура ФРГ обвинила двух мужчин с двойным гражданством - России и Германии - "в участии в террористическом объединении "ДНР". Что это значит? Объясняет юрист.

Новый шпионский скандал в Германии на этой неделе, связанный с Россией. В четверг, 18 апреля, полиция города Байройт в Баварии задержала двух мужчин - их подозревают в подготовке диверсий в Германии по заданию российских спецслужб. Задержанные - граждане ФРГ российского происхождения, и их обвиняют в шпионаже за военными базами США и подготовкой атак на транспортные пути, использующиеся в военных целях.

Графенвёр - военная база США, где обучаются украинские военные. За ней следили обвиняемые в шпионаже на Россию. Фото: U.S. Army/ZUMA/picture alliance

Подозреваемые были "членами иностранного террористического объединения "Донецкая народная республика", говорится по этому поводу в официальном сообщении Генпрокуратуры ФРГ, опубликованном в тот же день. Тем самым немецкая прокуратура фактически классифицировала самопровозглашенную "ДНР" как террористическую организацию.

В истории Дитера С. (Dieter S.) и Александера Й. (Alexander J.). упоминание "ДНР" - побочный, но интересный аспект. Прокуратура выяснила, что Дитер С. с 2014 по 2016 год воевал на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Но ранее власти ФРГ не признавали "ДНР" террористическим объединением. Что изменилось?

Два способа оказаться в списке зарубежных террористических организаций

В Германии есть два пути попадания той или иной структуры в террористический список - ведомственный и уголовный, объяснил DW юрист Гейдельбергского университета Маттиас Хартвиг (Matthias Hartwig). Он объясняет это на примере радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористической организацией в том числе на уровне Евросоюза, и, например, группировки, которую признают террористической по решению суда.

Баварский Графенвёр: обучение украинских солдат работе с танком Abrams Фото: Matthias Merz/dpa/picture alliance

"Это не означает, что "ДНР" сегодня признана самим немецким государством террористической, но с таким обвинением выступила генпрокуратура. Теперь этот вопрос решать суду", - пояснил Хартвиг. Генпрокуратура пришла к выводу о террористическом характере "ДНР" - при этом непонятно, имеется ли в виду вся квазигосударственная структура, созданная сепаратистскими и российскими властями, или только какая-то ее военизированная часть, говорит Хартвиг. "Но судя по заявлению Генпрокуратуры, я исхожу из того, что ведомство рассматривает всю эту структуру как террористическую", добавляет юрист. Разумеется, суд в Германии может не согласиться с этими выводами - тогда обвинения в участии в террористическом объединении могут рассыпаться, указал Хартвиг. В целом же, по мнению юриста, прокуратура ФРГ последовала за выводами украинских властей, которые рассматривают "ДНР" как террористическое объединение, "и на то есть хорошие основания - классифицировать "ДНР" как несущую смерть и убийства, а значит, террористическую", заключил он.

Как "новшество" оценил шаг Генпрокуратуры и немецкий телеканал ARD. "Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) выдал разрешение на соответствующее преследование, - написали журналисты в связи с сообщением о задержании Дитера С. и Александра Й. - Этот шаг имеет большое символическое значение и может иметь дипломатические последствия". Пока единственным дипломатическим последствием был вызов посла РФ в МИД ФРГ в связи с данным случаем, но Матиас Хартвиг не исключил, что этот шпионский скандал может привести к дополнительному росту напряженности в отношениях между Германией и Россией. Но, добавил он, Германия, по его убеждению, "вправе классифицировать структуры, взявшие на себя властные полномочия на оккупированных и аннексированных территориях чужого государства", как террористические.