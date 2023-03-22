Боевика "ДНР" осудили, а потом сделали героем госпропаганды

Пример боевика "ДНР" Ершова, который сначала получил в Беларуси срок, а затем стал героем госпропаганды, показывает как изменилось отношение режима Лукашенко к белорусам, которые уезжают воевать в Украину.

Алексей Ершов был трактористом в Поставском районе Витебской области. В 2016 году поехал воевать в Украину на стороне пророссийских сепаратистов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". По возвращении на родину был осужден за "идеологическое наемничество", однако сбежал и снова отправился в Донбасс, где продолжает воевать против украинцев. Теперь он "начальник службы беспилотных летательных аппаратов народной милиции "ДНР". Белорусские государственные СМИ называют его "героем спецоперации Z".

Ершов стал главным персонажем программы белорусской пропагандистки Ксении Лебедевой, которая в марте 2023 года побывала в Донбассе. Молодой человек в военной форме с красно-зеленым шевроном рассказывал, как сбивает украинские беспилотники. Пример Ершова показывает, как изменилось отношение режима к белорусам, воюющим в Украине на стороне России.

Как Ершов стал героем госпропаганды Беларуси

По словам Ершова, он отправился в Донбасс в 2016 году после того, как стал переписываться с местными. Однако его друзья утверждали, что на самом деле он хотел заработать - у него был большой долг по алиментам. За плечами у Ершова была служба в армии, а в самопровозглашенной "ДНР" он был задействован в разведке. Своего участия в военных действиях не скрывал - в соцсетях выставлял снимки, на которых позировал с оружием.

В 2017 году Ершов вернулся в Беларусь и сразу же был задержан КГБ. Слушание его дела проводилось в закрытом режиме, однако мать Алексея рассказывала прессе, что сын во всем сознался - воевал, но не за деньги, а за идею. Это же позже в интервью подтверждал и сам Ершов. Он был признан виновным в "идеологическом наемничестве", данные о том, что ему платили за участие в военных действиях, в суде не подтвердились, хотя изначально ему и это вменялось в вину. Приговор - 2 года "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. - Ред.), учли сотрудничество со следствием. Вскоре Ершов сбежал и снова отправился в Донбасс, где продолжает совершать преступления, за которые его судили на родине. Подразделение Ершова осуществляет корректировку огня артиллерии, ведет борьбу с беспилотниками и обеспечивает сброс агитационных листовок на позиции ВСУ.

По белорусским законам, теперь Алексея Ершова на родине должны судить и за побег - за это ему грозит до 3 лет заключения (ст. 415 УК РБ). Сроки давности приостановлены, пока наемник скрывается за границей. Сам Ершов в программе на белорусском гостелевидении заявил, что если потребуется, поедет воевать и в Беларусь.

Реальные сроки получали участники конфликта с двух сторон

С самого начала военных действий в Донбассе Александр Лукашенко и представители силовых структур подчеркивали, что белорусы, которые едут воевать в Украину, являются преступниками и будут преследоваться в Беларуси. В МВД предупреждали, что такие действия квалифицируются как "наемничество" (ст. 133 УК, до 7 лет заключения) и "вербовка наемников" (ст. 134 УК, до 15 лет).

"С теми, кто сегодня воюет, мы разберемся, когда они вернутся в страну. Я всех предупредил, и на законодательном уровне мы приняли решение: если ты пошел воевать - то есть убивать - не важно, на стороне Донбасса или против него, то мы с тебя спросим", - заявлял Лукашенко в 2015 году.

Но многие поехали воевать не за деньги, а за идею, как на стороне пророссийских сепаратистов, так и на стороне украинского государства. Поэтому силовики решили изменить закон - в УК появилась статья 361-3 "участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства без признаков наемничества" (до 5 лет заключения). Теперь силовикам не нужно доказывать, воевал белорус за границей за деньги или за идею - одного факта участия в таком конфликте достаточно для привлечения к уголовной ответственности. Прежде реальные сроки получали участники конфликта с двух сторон. Все изменилось в 2022 году.

Могут ли изменить закон под пророссийских боевиков?

Теперь силовики, судя по всему, преследуют лишь тех, кто поддерживает Украину, и игнорируют боевиков, воюющих на стороне России. В МВД РБ и генеральной прокуратуре делают вид, что об этом не знают, хотя Ершов и другие бойцы открыто выступают на гостелевидении.

Юрист Юлия Леванчук в комментарии DW отмечает, что хотя по закону нет разницы, на чьей стороне воюет гражданин, по факту власти продавливают пророссийскую повестку. "Участники боевых действий, за которые предусмотрено уголовное наказание, преподносятся как герои, даже боевики ЧВК, - отмечает эксперт. - Это выглядит как поощрение. Допускаю даже, что под таких бойцов может быть изменен закон".

В то же время против бойцов, которые воюют на стороне Украины, в Беларуси заводят уголовные дела, власти уже анонсировали первый заочный суд. По данным правозащитного центра "Весна", преследованию подвергаются родственники и даже знакомые бойцов полка Калиновского. Кроме того, режим Лукашенко преследует и белорусов, которые просто высказываются в поддержку Украины.

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