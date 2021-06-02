Оппозиционер Дмитрий Гудков не будет баллотироваться в Госдуму

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков не будет выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах, который пройдут в России в сентябре 2021 года. Об этом он сообщил в понедельник, 7 июня, в своем Telegram-канале. "Никаких иллюзий я не питал, лишь откладывая заявление о том, что в выборах участвовать не смогу по простой причине: это невозможно", - подчеркнул Гудков.

По его словам, он знал о том, что на партию "Яблоко", от которой он собирался баллотироваться, "оказывался сильнейший нажим". Кроме того, один из руководителей партии сообщил ему, что у партии уже есть "свой кандидат" на его (Тушинский одномандатный. - Ред.) округ, добавил Дмитрий Гудков.

"Думаю, мой выезд из РФ снимает с "Яблока" большую головную боль, и я желаю тем демократическим кандидатам, которые, наверное, от "Яблока" будут выдвинуты, победы на выборах", - резюмировал оппозиционер.

Штраф за участие в митинге в поддержку Навального

Позже в тот же день, 7 июня, Дмитрий Гуков сообщил в своем Telegram-канале, что Савеловский суд Москвы оштрафовал его на 10 тысяч рублей за участие 23 января в митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. "На все про все - 20 минут, все ходатайства адвоката Александра Альдаева отклонены", - констатировал политик.

6 июня Дмитрий Гудков сообщил о своем решении уехать из России в Украину в связи с возбужденным против него "фейковым уголовным делом". "Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится", - написал тогда оппозиционер.

Дело против Дмитрия Гудкова

Дмитрий Гудков - экс-депутат Госдумы, бывший член "Справедливой России". Он был депутатом в 2011 - 2016 годах, позднее баллотировался в Думу от "Яблока", а с 2018 по март 2020 года был одним из лидеров "Партии перемен".

1 июня 2021 года Дмитрий Гудков был задержан. У него и у его родных прошли обыски. Через два дня он был освобожден из-под стражи. Политик стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Потерпевшим выступает департамент городского имущества Москвы.

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