 Дмитрий Гудков освобожден из-под стражи | Новости из Германии о России | DW | 03.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Дмитрий Гудков освобожден из-под стражи

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков отпущен из полиции Москвы, назначать ему меру пресечения не стали.

Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков

В Москве в четверг, 3 июня, освобожден из-под стражи бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, который был задержан два дня назад по делу о причинении "имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом" в связи с предполагаемой неуплатой долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.

Его жена Валерия сообщила журналистам, что Гудкова повезли в главное следственное управление на Новослободской, 45, где ему должны были вернуть паспорт и отпустить по истечении срока задержания без меры пресечения, поскольку 48-часовой срок его задержания истек. Однако в действительности, как сообщил корреспондент DW, Дмитрия Гудкова в следственное управление не повезли, а высадили по пути.

Несколькими часами ранее адвокаты Гудкова Михаил Бирюков и Александр Альдаев заявили, что следствие потребовало от политика сдать образец биологического материала с внутренней поверхности щеки для проверки на причастность к какому-то преступлению. Поскольку следователь не пояснил никаких деталей дела, Гудков сдавать образцы отказался. Затем у него изъяли маску, в которой политик, по словам адвокатов, находился "буквально две минуты".

Статус подозреваемого

Глава "Агоры" Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что Гудков остался подозреваемым по уголовному делу. В то же время никаких обвинений политику не предъявлено. Меры пресечения никакой также нет. Гудкова обязали явиться в ГСУ МВД.

Дмитрий Гудков был задержан 1 июня. У него и у его родных прошли обыски. Политик проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Потерпевшим выступает департамент городского имущества.

Дмитрий Гудков - экс-депутат Госдумы, бывший член "Справедливой России". Он был депутатом в 2011–2016 годах, позднее баллотировался в Думу от "Яблока", а с 2018 по март 2020 года был одним из лидеров "Партии перемен".

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 03:39

"Россия больше, чем Путин": что западные эксперты говорят об атаке на оппозицию? (02.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Хотят сохранить власть, но Путин не вечен: кремлинологи в ФРГ об атаке на оппозицию в РФ. DW Новости (02.06.2021)  

Новая атака Кремля: Пивоварова сняли с самолета, к Гудкову и другим оппозиционерам пришли с обысками (01.06.21)  

Также по теме

Russland Moskau | Aktivist Dmitri Gudkow

Дмитрий Гудков задержан на двое суток по уголовному делу 01.06.2021

Экс-депутат Госдумы Гудков объявлен подозреваемым по уголовному делу. Его задержали до суда. В статусе подозреваемой задержана тетя политика.

Russland | Polizei in St. Petersburg

Задержана тетя оппозиционера Дмитрия Гудкова 02.06.2021

Гудкова и его родственницу подозревают в неуплате арендных платежей и причинении ущерба департаменту городского имущества Москвы.

Russland Politiker Gennadi Gudkow

Против Гудкова-старшего возбудили дело из-за патронов в квартире 03.06.2021

В квартире бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова были найдены 50 патронов от пистолета Макарова. В интервью DW он пояснил, что это - патроны от его наградного пистолета.

Реклама

Самые читаемые

ФРГ закрыла свое воздушное пространство для компаний из России  

В Беларуси осуждены трое обвиняемых по "делу Тихановского"  

Гостелевидение Беларуси показало фрагменты допроса Протасевича  