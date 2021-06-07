 Оппозиционер Дмитрий Гудков уехал из России | Новости из Германии о России | DW | 06.06.2021

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Россия

Оппозиционер Дмитрий Гудков уехал из России

Дмитрий Гудков объяснил свой отъезд из России в Украину возбуждением в отношении него "фейкового уголовного дела". Оно заведено только для того, чтобы не допустить его на выборы, уверен российский оппозиционер.

Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил, что уехал из России из-за возбужденного в отношении него "фейкового уголовного дела". В своем Telegram-канале он написал в воскресенье, 6 июня, что подъезжает к Киеву, где уже на сегодня запланирован эфир у Евгения Киселева.

Свой отъезд Гудков объяснил тем, что "несколько близких источников из окружения Администрации президента" сообщили ему, что, если он не покинет страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до его ареста. "Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом". Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится", - написал оппозиционер.

Он отметил, что его решение уехать из России было поддержано родными и близкими людьми, "в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках".

Подписку о невыезде не нарушал

При этом он опроверг появившуюся в СМИ информацию о нарушении им подписки о невыезде: "У меня нет никакой подписки, не читайте советских газет!".

По сведениям информированного источника "Интерфакса", Гудков выехал из Россию в Украину через автомобильный пункт пропуска "Троебортное-Бачевск" в Брянской области.

Между тем адвокат Дмитрия Гудкова Михаил Бирюков в беседе с РИА "Новости" заявил, что не имеет информации о местонахождении своего подзащитного.

Дмитрий Гудков был задержан 1 июня. У него и у его родных прошли обыски. Через два дня он был освобожден из-под стражи. Политик проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Потерпевшим выступает департамент городского имущества Москвы.

Дмитрий Гудков - экс-депутат Госдумы, бывший член "Справедливой России". Он был депутатом в 2011–2016 годах, позднее баллотировался в Думу от "Яблока", а с 2018 по март 2020 года был одним из лидеров "Партии перемен".

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