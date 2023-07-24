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Диверсии и мятеж Пригожина стали главными страхами россиян

Даниил Сотников
18 мин. назад

Больше всего тревоги у россиян вызвали атаки дронов на Москву и другие регионы, а также попытка мятежа Евгения Пригожина.

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Боевик ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону во время мятежа
Боевик ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону во время мятежаФото: Erik Romanenko/ITAR-TASS/IMAGO

Диверсионная деятельность и попытка мятежа Евгения Пригожина стали главными источниками страха россиян во втором квартале 2023 года. Об этом говорится в исследовании, проведенном коммуникационной компанией КРОС, пишет газета "Коммерсант" в понедельник, 24 июля.

В апреле-июне наибольший страх у россиян вызывала диверсионная деятельность, которая остается лидером рейтинга КРОС уже второй квартал подряд. При этом ее суммарный индекс тревожности, применяемый в методике компании, вырос вдвое. Уровень тревожности аналитики замеряют на основе анализа новостей СМИ, а также постов и комментариев в соцсетях.

Ключевыми событиями, сформировавшими "диверсионную тревожность", стали атаки беспилотников на Москву и другие регионы, убийство прокремлевского блогера Владлена Татарского и покушение на писателя Захара Прилепина, а также рейд "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область.

Мятеж Пригожина стал поводом для конспирологии в соцсетях

На втором месте по суммарному индексу тревожности оказался неудавшийся мятеж ЧВК "Вагнер". Как отмечают авторы исследования, мирное разрешение кризиса породило в соцсетях ряд конспирологических версий, которые способствовали дальнейшему нагнетанию этой тревожности. Тройку основных страхов замкнули стихийные бедствия. Тревожность, связанная с украинским контрнаступлением и ростом ядерной угрозы, заняли четвертое и пятое места соответственно.

По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, главной причиной тревожности россиян последние полтора года остается война и все, что с ней связано. "Что касается мятежа, то его можно поставить на второе место. Он имел сильный, но краткосрочный эффект - все произошло очень быстро, в субботу. Многие просто не успели включиться", - цитирует Федорова "Коммерсант".

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