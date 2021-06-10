 Директор ФБК Жданов объявлен в России в федеральный розыск | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2021

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Россия

Директор ФБК Жданов объявлен в России в федеральный розыск

Фотоснимок директора ФБК Ивана Жданова появился в базе лиц, разыскиваемых МВД России. По какой именно статье уголовного кодекса он объявлен в розыск, не уточняется.

Иван Жданов, 2019 год

Иван Жданов, 2019 год

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов объявлен в России в федеральный розыск. Фотоснимок Жданова появился в пятницу, 11 июня, в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, в ней говорится, что Жданов "разыскивается по статье УК", но не уточняется, по какой именно.

Иван Жданов покинул Россию осенью 2019 года и в настоящее время находится в Литве. Он фигурирует сразу в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ, в том числе по делу о создании некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с насилием. Другими фигурантами дела являются основатель ФБК Алексей Навальный и глава сети его штабов Леонид Волков.

Жданов покинул Россию после того, как в отношении него было возбуждено дело об отмывании денег.

"Экстремистские организации"

На этой неделе Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями и запрете ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и "Штабов Навального".

Суд согласился с мнением прокуратуры о том, что данные организации "под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

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  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

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  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
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  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

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  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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