Держатели украинских гособлигаций хотят получить проценты

Акционеры хотят, чтобы Киев, получивший многомиллиардную помощь от США, возобновил выплаты по процентам в обмен на списание значительной части долга, сообщает The Wall Street Journal.

Группа частных иностранных держателей облигаций Украины планирует потребовать от властей страны в 2025 году возобновить выплаты процентов по госдолгу. Об этом сообщают источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) в воскресенье, 5 мая. Группа, которой принадлежит около пятой части находящихся в обращении еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов США, недавно сформировала комитет и наняла юристов Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners для ведения переговоров от ее имени.

Акционеры хотят, чтобы Киев, получивший многомиллиардную помощь от США, возобновил выплаты по процентам в обмен на списание значительной части долга. По данным газеты, кредиторы собираются получить до 500 миллионов долларов в виде ежегодных процентных выплат.

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году держатели государственных облигаций Украины согласились объявить долговые каникулы сроком на два года. Выплаты по процентам были приостановлены. Сейчас каникулы заканчиваются, и несмотря на то, что война продолжается, кредиторы с оптимизмом говорят, что финансовое положение Украины стабилизируется.

Если переговоры сорвутся, Киеву грозит дефолт

Киев собирается начать переговоры с держателями облигаций в мае, пишет издание. Сейчас советники руководства страны стараются получить согласие на сделку от США и других союзников, предоставивших Украине помощь. Однако это одобрение не гарантировано, указывает WSJ. Государственные кредиторы продлили налоговые каникулы Киеву по собственным кредитам до 2027 года и опасаются, что частные держатели акций получат деньги до этого срока из средств налогоплательщиков, оплативших помощь Украине.

Если Киев не заключит сделку с иностранными держателями облигаций, то в августе, когда истечет срок долговых каникул для держателей облигаций, Украина, вероятно, будет вынуждена объявить дефолт, сообщает WSJ. Это негативно отразится на репутации Украины среди инвесторов и усложнит попытки властей страны получить новые займы.