Депутаты в Пскове потребовали от СК РФ возбудить дело из-за отравления Навального

Депутаты Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг и Артур Гайдук - в свете публикации итогов журналистского расследования о возможном участии российских спецслужб в организации и исполнении покушения на Алексея Навального - направили заявление на имя председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело - по статье 277 УК РФ - о посягательстве на жизнь общественного деятеля. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил в своем Telegram-канале депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

По его словам, аналогичные заявления написали депутаты заксобраний Санкт-Петербурга, Карелии и Москвы. При этом Шлосберг обратил внимание, что "ни один депутат Государственной Думы не потребовал возбуждения уголовного дела для расследования покушения на убийство Навального".

Что рассказали расследователи

Ранее были опубликованы результаты расследование, проведенного Bellingcat при поддержке The Insider, CNN и Der Spiegel. По словам репортеров, оно основывалось на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Авторы расследования считают, что Алексея Навального могла отравить группа сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), сопровождавших его в поездках по России с 2017 года. По версии самого Навального, из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ Александра Ботникова и лично президента РФ Владимира Путина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 декабря отрицал возможную причастность Кремля.

Отравление Навального в Томске

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился в 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

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