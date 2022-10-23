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Члены комитета бундестага по правам человека после прибытия в международный аэропорт Таоюань на Тайване
Депутаты бундестага ФРГ на ТайванеФото: Außenministerium von Taiwan/dpa
ПолитикаГермания

Депутаты бундестага ФРГ второй раз за месяц посетили Тайвань

Даниил Сотников
45 мин. назад

Члены комитета бундестага по правам человека намерены встретиться с главой администрации Тайваня. Официальный Пекин осудил прежний визит немецких депутатов на Тайвань.

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Члены комитета немецкого бундестага по правам человека второй раз за месяц прибыли с визитом на Тайвань, сообщает агентство dpa в воскресенье, 23 октября. Официальный Пекин протестовал против первого визита депутатов в начале месяца.

Делегацию из шести парламентариев, членов комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи возглавляет Петер Хайдт (Peter Heidt) из Свободной демократической партии (СвДП). Визит призван продемонстрировать готовность к тесному сотрудничеству "во имя независимости Тайваня", подчеркнул он.

На 24 октября у парламентариев назначена встреча с главой местной администрации Цай Инвэнь, главой внешнеполитического ведомства Джозефом Ву, а также главами ведомств юстиции и цифровых технологий.

Прошлая делегация законодателей Германии находилась на Тайване со 2 по 6 октября. "Тайвань - неотъемлемая часть китайской территории, правительство КНР - единственное легитимное правительство всего Китая", - заявил тогда представитель МИД КНР, призвав германских депутатов уважать принцип "одного Китая", незамедлительно прекратить контакты с "сепаратистскими силами", выступающими за независимость Тайваня, и отправлять сепаратистам "ложные сигналы".

Напряженность между Пекином и Тайбэем

В Пекине считают Тайвань своей территорией. В ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа Китай начал масштабные военные маневры и продолжает наращивать группировку военных кораблей и самолетов вблизи острова.

Накануне на съезде Коммунистической партии Китая 2300 делегатов впервые проголосовали за включение в устав партии понятия "сопротивление независимости Тайваня". Документ ранее лишь призывал к "воссоединению" с островной территорией.

Председатель КНР Си Цзиньпин на съезде партии вновь пригрозил Тайваню военной силой. Китай стремится к мирному "воссоединению", но "мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы. Китайское руководство сохранит опцию для принятия всех необходимых мер", - заявил он. 

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