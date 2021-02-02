Депутат бундестага: Суд над Навальным показывает страх Путина

Судебное заседание по делу Навального дает понять, "насколько глубоко Россия соскользнула в авторитаризм и насколько президент Путин боится Навального". Об этом в своем заявлении для СМИ (имеется в распоряжении DW. - Ред.) заявила депутат бундестага, член комитета по иностранным делам, эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) во вторник, 2 февраля.

Альт: "Необходим мораторий на достройку "Северного потока - 2"

Политик назвала чрезвычайно важным присутствие дипломатов из стран ЕС в зале суда из солидарности с Навальным. И выразила недоумение заявлением пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая оценила этот факт, как "вмешательство во внутренние дела России".

В качестве ответа, по мнению Ренаты Альт, в данном случае явно недостаточны только лишь персональные санкции против тех, кто допускает и осуществляет аресты и полицейское насилие у зала суда, а также на акциях протеста в последние две недели. Политик призвала объявить мораторий на достройку и запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", чтобы "поддерживать давление на Россию ".

Суд над Алексеем Навальным в Москве

Симоновский районный суд во вторник, 2 февраля, возобновил выездное заседание в Мосгорсуде. Судья Наталья Репникова решает, заменить ли российскому оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу косметической компании "Ив Роше" реальным. ФСИН требует признать оппозиционного политика виновным в нарушении обязательств по условному наказанию.

Ряд улиц, прилегающих к Мосгорсуду, оцеплены силовиками. По данным радиостанции "Эхо Москвы", в районе суда уже задержаны более 350 сторонников Навального.

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