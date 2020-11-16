 Депутат бундестага: Молдавские избиратели распрощались с прошлым | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 30.11.2020

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Европа

Депутат бундестага: Молдавские избиратели распрощались с прошлым

Председатель Германо-молдавского форума и депутат бундестага от СДПГ Фриц Фельгентрой оценил в интервью DW итоги президентских выборов в Молдове и перспективы ее европейской интеграции.

Майя Санду, победившая на президентских выборах в Молдове, на участке для голосования, 1 ноября

Майя Санду, победившая на президентских выборах в Молдове, на участке для голосования, 1 ноября

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фриц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) возглавляет правление Германо-молдавского форума. Эта общественная организация была создана в 2009 году с целью взаимообмена и популяризации достижений в политике, экономике и культуры Молдовы в Германии и Германии в Молдове.

В интервью DW Фельгентрой оценил итоги прошедших недавно президентских выборов в Молдове и их возможные последствия для европейской интеграции этой бывшей советской республики.

DW: Господин Фельгентрой, вы являетесь председателем Германо-молдавского форума. Что связывает лично вас с Молдовой?

Фриц Фельгентрой: Это маленькая и интересная страна, она находится в непосредственной близости от Европейского Союза. И меня просто волнует то, как там развиваются политические процессы. Кроме этого, я надеюсь, что там наконец-то, после длительного периода неопределенности, дела пойдут лучше и появится больше стабильности и ясности.

- Что делает Молдавию интересной для вас?

Фриц Фельгентрой

Фриц Фельгентрой

- Это одна из тех стран, где, как мне кажется, задачи и вызовы для обществ, которые раньше входили в состав Советского Союза, видны, как под увеличительным стеклом. Это многонациональное государство, несмотря на небольшую территорию. Это страна, политические традиции которой сформировались под влиянием царской России и СССР. И в то же время это глубоко европейское государство, которое ищет путь для того, чтобы стать частью Европы. Все это делает ее столь любопытной, ну а еще там очень красиво. И люди очень симпатичные.

- Как вы оцениваете итоги президентских выборов?

- По сути, молдавские избиратели послали вовне предельно ясный сигнал - они хотят распрощаться со старыми традициями. И это решающий момент - они отдали голоса женщине, которая пользуется высокой степенью доверия в том, что касается борьбы с коррупцией. И это тоже очень важный сигнал.

- Молдавия - сравнительно небольшая страна. Какое место она занимает в политической повестке дня Германии на фоне бурных событий последних месяцев в Беларуси и длительного конфликта между Россией и Украиной?

- Честно говоря, я думаю, что очень многие не смогут даже найти Молдовы на карте. Это не та страна, которая широко известна в Германии и привлекает к себе большое внимание. Тем не менее она кажется мне важной. И что действительно надо констатировать: за последние 30 лет Молдова неоднократно смогла провести мирную передачу власти от одной партии к другой, от одного президента к другому, и это показывает силу демократии в стране, в том числе и парламентской демократии.

- Что результат выборов в Молдове означает для Приднестровья?

- Интересный вопрос… Мне кажется, что эти президентские выборы - может быть, впервые! - наконец-то не проходили в тени постоянного геополитического спора о том, в какую сторону склоняется страна - к России или к Европе. Мне кажется, что на этот раз данный фактор не играл большой роли.

Но в то же время - это один из довлеющих над политикой и обществом в Приднестровье вопросов, вот уже последние 30 лет. Думаю, что выборы могут быть поворотным моментом в том смысле, что этот вопрос не был решающим для жителей региона. Потому что вопросы экономики, социального обеспечения, создания работающего правового государства гораздо важнее, чем геополитика.

- Как вы оцениваете политику Германии и ЕС в отношении Молдовы?

- Думаю, что европейская политика - и немецкая как ее часть, - ориентируясь на опыт последних 15-20 лет, приняла правильное решение в том смысле, что все, что касается поддержки и помощи Молдове, постоянно привязано к конкретным условиям. То есть никакая помощь не оказывается вслепую, без привязки к конкретным целям.

Наоборот, нужно всегда настаивать на том, что все, в чем мы участвуем - конкретная помощь с нашей стороны и поддержка политических процессов, - все это должно давать конкретный положительный результат. И сегодня ЕС следит за этим внимательнее, чем в прежде - да и другие международные организации и страны, включая Германию, тоже. И я думаю, что это правильный подход.

- Насколько интересна Молдова для немецких компаний как место для инвестиций? С учетом, например, низких тамошних зарплат.

- Молдова - страна с хорошо образованным населением, люди там способные, а зарплаты низкие. Эти два фактора делают Молдову привлекательным местом для инвестиций, в том числе и немецких. В то же время эта страна по-прежнему страдает от коррупции. И это обратная сторона медали. Если при планировании инвестиций не знаешь точно, кому и сколько надо будет платить дополнительно, то это скорее отпугивает инвесторов.

- Молдова хочет в Европу. А Европа хочет принять к себе Молдову?

- Думаю, что это по-настоящему хорошо, что вопрос, "принадлежим ли мы Европе?", не играл решающей роли в кампании по выборам президента. Само собой, Молдова - часть Европы. И само собой, что всегда будет находиться на границе между постсоветским миром и Европейским Союзом. И в этом кроется большой потенциал. Молдова участвует в программе "Восточное партнерство", у нас есть соглашение о свободной торговле, много точек роста для укрепления и расширения сотрудничества. И если все намеченное удастся выполнить, то путь (Молдовы в ЕС. - Ред.) будет продолжен. Но пока мы еще далеки от цели.

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