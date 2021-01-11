 Демократы инициируют процедуру импичмента Трампа 13 января | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2021

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Мир

Демократы инициируют процедуру импичмента Трампа 13 января

Ряд законодателей-демократов официально внес в Палату представителей резолюцию об импичменте Трампу в связи с обвинением в "подстрекательстве к мятежу". В Вашингтоне введен режим ЧС.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США 13 января инициируют процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25-й поправкой американской Конституции и не объявит главу государства неспособным выполнять свои обязанности. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил лидер демократического большинства нижней палаты Стени Хойер (от штата Мэриленд).

До этого ряд законодателей-демократов официально внес в Палату представителей резолюцию об импичменте Трампу в связи с обвинением в "подстрекательстве к мятежу". Члены Демократической партии предложили одобрить резолюцию единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы заблокировали это решение. 

Запуск процедуры импичмента позволил бы Сенату заняться рассмотрением вопроса о возможном суде над Трампом и отстранении его от должности, однако, по мнению ряда наблюдателей, этот процесс едва ли возможно было бы завершить до инаугурации избранного президента Джозеф Байдена 20 января. Обвинение со стороны Сената также позволило бы воспрепятствовать Дональду Трампу в случае его попытки занять должность главы государства в 2024 году. Впервые в истории США конгрессмены попытаются в ходе одного и того же срока вторично отстранить президента от власти. 

В Вашингтоне введен режим ЧС

Между тем Федеральное бюро расследований (ФБР) уже предупредило 11 января об опасности вооруженных протестов в столице, а также в ряде других штатов в преддверии инаугурации. Памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону - массивный гранитный обелиск в центре американской столицы - уже закрыли для доступа до 24 января из-за опасений относительно возможных беспорядков. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф подал в отставку. Между тем сам Дональд Трамп уже объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в американской столице и тем самым санкционировал предоставление федеральной помощи властям Вашингтона на период с 11 по 24 января.

Штурм Капитолия
Нацгвардия у здания Конгресса США

Нацгвардия у здания Конгресса США

В результате беспорядков при штурме Конгресса США погибли пять человек, в том числе полицейский. Трамп сначала похвалил погромщиков, но впоследствии опубликовал другую видеозапись, в которой осудил насилие. Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что Дональд Трамп решил призвать толпу к спокойствию по совету ближайших советников, которые предупредили его о юридических последствиях и даже о возможности отстранения от власти.

Ранее, 6 января, после речи Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Примерно через час после начала слушаний сотни сторонников Трампа ворвались в здание. Заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В Вашингтоне ввели комендантский час до 06.00 (14.00 мск) 7 января.

Конгресс США 7 января официально утвердил демократа Джозефа Байдена на должности 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, 20 января - после инаугурации. Байден набрал более 270 голосов выборщиков - по итогам утверждения Конгресса США. Данная процедура окончательно исчерпала конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

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    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

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    Автор: Павел Мыльников


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Демократы против Трампа: импичмент могут перенести

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