 Демократы предпримут новую попытку импичмента Дональда Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Демократы предпримут новую попытку импичмента Дональда Трампа

В истории США это первый случай, когда конгрессмены пытаются отстранить президента от власти вторично. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к бунту и создании угрозы для нацбезопасности и конституции.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс

После штурма Капитолия приверженцами президента США Дональда Трампа, конгрессмены-демократы намерены инициировать новую, вторую процедуру импичмента президента. Демократы внесут в Палате представителей Конгресса США соответствующую инициативу уже 11 января, сообщил конгрессмен-демократ Тед Лиё в интервью телекомпании CNN вечером в субботу, 9 января.

По словам Лиё, который является соавтором резолюции, голосование на пленарном заседании палаты ожидается на предстоящей неделе, однако он и его соратники предпочитают, чтобы Трамп добровольно ушел в отставку или чтобы шаги в данном направлении предпринял вице-президент США Майк Пенс. В проекте резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве к бунту и называют его угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции.

"У нас есть видеозапись речи, в которой (Трамп) подстрекает толпу. У нас есть видеозаписи, где толпа, применяя насилие, штурмует Капитолий. Это отнюдь не спорное дело", - написал Лиё в своем микроблоге в Twitter 9 января. 

Штурм Капитолия

В результате беспорядков при штурме Конгресса США погибли пять человек, в том числе полицейский. Трамп сначала похвалил погромщиков, но впоследствии опубликовал другую видеозапись, в которой осудил насилие. Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщает, что Трамп решил призвать толпу к спокойствию по совету ближайших советников, которые предупредили его о юридических последствиях и даже о возможности отстранения от власти.

Дональд Трамп покидает президентский пост 20 января, уступая его новоизбранному президенту США Джо Байдену. Инициативу демократов об импичменте Трампа пока не поддержал никто из конгрессменов-республиканцев, и даже если Палата представителей на будущей неделе постановит начать процедуру импичмента Трампа, то у Сената фактически не останется времени для вынесения приговора.

В то же время демократы, выдвигая свою резолюцию, хотят в любом случае добиться для Трампа запрета занимать государственные должности. Это лишило бы Трампа возможности вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Смотрите также:

  • Дебаты в здании Конгресса по результатам президентских выборов в США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

  • Сторонники Трампа у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

  • Столкновения полицейских и протестующих у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

  • Полицейский у Капитолия в Вашингтоне распыляет слезоточивый газ

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Стражи порядка применили слезоточивый газ.

  • default

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


Смотреть видео 03:36

Смогут ли отправить Трампа в отставку за 12 дней (08.01.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Европа в шоке от штурма Капитолия: что говорят политики  

Атака на Капитолий: весь мир в шоке от Трампа и мятежа его сторонников в Вашингтоне. DW Новости  

Также по теме

Смогут ли отправить Трампа в отставку за 12 дней (08.01.2021) 08.01.2021

В Вашингтоне завели десятки уголовных дел после штурма Капитолия. Чтобы избежать последствий, Трамп может помиловать самого себя.

U.S. President Donald Trump attends the G7 summit in Taormina

В Конгрессе предложили объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке 08.01.2021

Глава комитета по делам юстиции Конгресса США - за вынесение статей импичмента сразу на голосование Палаты представителей. Призывы к отстранению Трампа от власти звучат на фоне беспорядков в Вашингтоне.

USA Donald Trump und Mike Pence

В Конгрессе США после беспорядков в столице призывают к импичменту Трампа 07.01.2021

Лидер демократов в Сенате США и спикер Палаты представителей призвали вице-президента Пенса отстранить главу Белого дома от власти за две недели до истечения полномочий Дональда Трампа.

Реклама

Самые читаемые

Почему немецкие медработники не спешат делать прививки от COVID-19  

Что грозит отказникам от вакцинации в Германии?  

За что убили Павла Шеремета? Основные версии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно