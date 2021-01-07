 ФБР предупредило о готовящихся вооруженных протестах в США  | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

ФБР предупредило о готовящихся вооруженных протестах в США 

Ультраправые активисты планируют вооруженные акции во всех американских штатах и Вашингтоне в период с 16 по 20 января. Их цель - не допустить отстранения Трампа от должности.

Главный вход в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне

Главный вход в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне

По данным Федерального бюро расследований (ФБР) ультраправые активисты планируют вооруженные протесты во всех американских штатах в период с 16 по 20 января. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили медиакомпании ABC и Yahoo News, ознакомившиеся с докладом правоохранительного ведомства.

Как указывается в Twitter телеканала ABC News, "установленная вооруженная группировка заявила, что планирует отправиться в Вашингтон 16 января, и поклялась поднять восстание, если будут предприняты попытки отстранить Трампа от должности". 20 января в Вашингтоне должна пройти инаугурация вновь избранного президента США Джо Байдена.

По данным американских СМИ, отчет был подготовлен ФБР 29 декабря 2020 года, за неделю до того, как сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Официальной реакции ФБР на публикации СМИ пока не последовало.

Смотрите также:

  • Дебаты в здании Конгресса по результатам президентских выборов в США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

  • Сторонники Трампа у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

  • Столкновения полицейских и протестующих у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

  • Полицейский у Капитолия в Вашингтоне распыляет слезоточивый газ

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Стражи порядка применили слезоточивый газ.

  • default

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


Смотреть видео 03:30

Штурм не помешал Конгрессу США утвердить победу Байдена (07.01.2021)

Контекст

Чем запомнились беспорядки в столице США 6 января

Конгрессмены возобновили дебаты по итогам выборов. В Вашингтоне действует комендантский час. Мировые лидеры осудили штурм Капитолия. DW собрала главное о беспорядках в столице США.  

Ждать ли досрочной отставки Дональда Трампа?

После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа демократы требуют досрочной отставки действующего президента США. DW выясняет, насколько вероятен этот сценарий.  

Комментарий: Дональд Трамп и власть толпы

В нападении на Капитолий виновны Дональд Трамп и его приспешники. Чем скорее закончится его власть, тем лучше, считает Инес Поль.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Атака на Капитолий: весь мир в шоке от Трампа и мятежа его сторонников в Вашингтоне. DW Новости (07.01.2021)  

В Вашингтоне произошли столкновения полиции и противников Трампа (20.01.2017)  

Также по теме

BdTD USA | Demonstranten im Kapitol

После беспорядков в Вашингтоне в команде Трампа начались массовые отставки 07.01.2021

После штурма здания Конгресса США сторонниками Трампа не менее семи официальных лиц, связанных с его командой либо внутренним кругом, покинули или готовятся оставить свои посты.

USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

В США взят под стражу "шаман" с рогами, ворвавшийся в Конгресс 10.01.2021

Сторонник Трампа и конспирологического движения QAnon обвиняется в незаконном проникновении в Капитолий. Перед судом предстали не менее 15 участников беспорядков. Других ищут.

Реклама

Самые читаемые

Что грозит отказникам от вакцинации в Германии?  

В Кыргызстане соперники Жапарова на выборах не признают их результаты  

Беларусь: Тихановская назвала сроки принятия новой конституции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно