 Дело российского журналиста Сафронова направлено в суд | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2022

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Россия

Дело российского журналиста Сафронова направлено в суд

В Генпрокуратуре РФ сообщили об утверждении обвинительного приговора по делу о госизмене в отношении Ивана Сафронова и передаче его в Мосгорсуд.

Журналист Иван Сафронов

Журналист Иван Сафронов

Генеральная прокуратура РФ направила дело журналиста Ивана Сафронова в Мосгорсуд для рассмотрения по существу. Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу о госизмене, приводит "Интерфакс" в субботу, 5 марта, сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что Сафронов обвиняется "в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации". "Следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Согласно этим данным, журналист "систематически передавал" собранную информацию спецслужбам иностранных государств, "осознавая, что эта информация может быть использована государствами - участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Дело Ивана Сафронова

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. В госкорпорации заявили, что с его текущей работой задержание не связано и к гостайне он доступа не имел. Между тем Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за данную информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:27

Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку (08.07.2020)

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