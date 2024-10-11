Даркнет: сеть Tor все еще безопаснa?

Два миллиона человек по всему миру используют сеть Tor для анонимного коммуницирования в интернете или обхода цензуры. Теперь появились сообщения о том, что сеть взломана. Подробности у DW.

У пользователей Сети есть масса причин сохранять анонимность в виртуальном пространстве. Многие не готовы мириться с тем, что интернет-платформы собирают данные о юзерах для таргетированной рекламы. Кроме того, в государствах с недемократической формой правления власти нередко блокируют неугодные сайты или контролируют активность пользователей.

Обойти ограничения, избавиться от целевой рекламы и уберечься от возможной слежки помогает специальное программное обеспечение - к примеру, браузер Tor (The Onion Router). До недавних пор его считали полностью безопасным, но теперь появились сообщения о взломе.

Что такое Tor?

Tor - это сеть серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от слежки. Tor рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. В настоящее время ее используют более двух миллионов человек по всему миру.

В даркнете много запрещенного контента Фото: Silas Stein/imago images

Tor работает на основе технологии так называемой "многослойной" или "луковой" маршрутизации - когда запрос пользователя поступает не напрямую по конкретному адресу, а через промежуточные сервера, так что отследить исходный запрос становится крайне сложно. Каждый узел знает только предыдущий и следующий узел, но не всю историю. Программа не только обеспечивает юзерам доступ к заблокированному контенту, но и не позволяет следить за тем, какие сайты они посещают и где физически находятся.

Из-за невозможности распознать пользователя этот сегмент Сети также известен как даркнет (англ. DarkNet - "темный интернет"). Здесь нет обычных сайтов, а есть так называемые "луковые" страницы, доступ к которым возможен только через браузер Tor.

Почему Tor так важен в авторитарных странах

Это особенно важно для людей, живущих в странах, где интернет подвергается цензуре со стороны правительства или активно ведется слежка, как, например, в Китае, России или Иране. Tor позволяет им свободно коммуницировать с помощью Сети, не опасаясь быть обнаруженными властными структурами.

Поэтому доступ к сайтам DW также возможен через браузер Tor. Помимо журналистов, Tor используют гражданские активисты и расследователи, чтобы защитить свои источники информации и безопасно обмениваться данными.

Почему следственные органы заинтересовались Tor?

Даниэль Моссбрукер Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Очевидно, что авторитарные государства хотят контролировать интернет настолько плотно, насколько это возможно. Но даже в демократических странах следственные органы следят за тем, что распространяется в дакркнете через Tor. Это связано с тем, что там можно найти и приобрести оружие, наркотики и разного рода запрещенный контент, например, касающийся педофилии.

До сих пор дакркнет был защищенным местом для владельцев таких сайтов. Однако теперь стало известно, что правоохранительным органам еще в 2021 году впервые удалось выследить в нем оператора педофильской сети Boystown. "Следователи смогли сделать то, что раньше считалось практически невозможным", - заявил в интервью DW репортер телеканала ARD Даниэль Моссбрукер (Daniel Moßbrucker), который вместе с коллегами предал гласности эту историю.

Полиция использовала так называемый временной анализ: для этого нужно записать размер отправляемого файла и проследить его путь через различные узлы до IP-адреса получателя. Несмотря на то, что этот метод очень трудоемкий, он привел к успеху по крайней мере в одном задокументированном случае. "Это требует интенсивного мониторинга соответствующих частей сети Tor, поэтому временной анализ может проводиться только государственными структурами", - объясняет Моссбрукер.

Безопасно ли еще пользоваться Tor?

Маттиас Маркс (Matthias Marx) из Chaos Computer Club не видит "никаких доказательств того, что существует риск деанонимизации для законопослушных пользователей браузера Tor". У него был доступ к секретным документам, которые показывали, как полиция может деанонимизировать преступника через сеть Tor. Согласно выводам Маркса, успешные попытки отследить личность пользователей на сегодняшний день связаны с так называемыми "луковыми" сервисами и мессенджерами, которые предоставляют такие функциональные возможности.

"Усилия, затрачиваемые на это, огромны и, очевидно, успешны только в отдельных случаях, а не в целом", - уточнил Маттиас Маркс в интервью DW. Даниэль Моссбрукер также не видит причин для паники: "Браузер Tor по-прежнему является очень безопасным средством коммуникации". Оба эксперта согласны с тем, что тот, кто просто выходит в интернет через Tor, например, посещая сайты DW, вряд ли может быть идентифицирован госорганами, занимающимися слежкой в Сети. Однако эксперты также призывают проект Tor улучшить защиту анонимности пользователей.

Вероятность того, что пострадают разоблачители, выше?

Эдвард Сноуден Фото: Phillip Faraone/Getty Images for WIRED25

Похоже, главной проблемой для сети Tor являются случаи, когда некий разоблачитель начинает делиться имеющейся информацией. После сенсационных разоблачений Эдварда Сноудена о широкомасштабной шпионской деятельности американских спецслужб многие СМИ завели цифровые почтовые ящики, куда разоблачители могли анонимно и безопасно помещать конфиденциальную информацию. Обычно это были файлы большого размера.

"На такого рода платформах обычно мало что происходит до тех пор, пока источник не решит предоставить данные. И это как раз тот сценарий, при котором временной анализ обычно работает лучше всего", - добавляет Моссбрукер. В дополнение к Tor эксперт советует использовать VPN - виртуальную частную сеть, которая создает частное сетевое подключение между устройствами с помощью интернета.

Что Tor говорит в своих отчетах?

Однако некоммерческий проект Tor настаивает на том, что общение внутри этой системы серверов остается анонимным: "Луковая" маршрутизация устраняет проблемы контроля или манипуляций, так как коммуникация остается внутри сети Tor. "Луковые" сервисы обеспечивают сквозное шифрование. Это означает, что связь между клиентом и "луковым" сервисом шифруется на всех узлах. И клиент, и сервис остаются анонимными".

Однако исследование, проведенное командой под руководством Мосбруккера и Маркса, показало, что это утверждение больше уже не является абсолютной истиной.