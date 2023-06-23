ЧВК "Вагнер" захватила в Ростове штаб Южного военного округа

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 июня.

На 486-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 24 июня (время московское).

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Аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence team Руслан Левиев считает, что окружившие административные здания в Ростове-на-Дону люди с оружием - это не боевики ЧВК "Вагнер", а военнослужащие министерства обороны. "Кто успел во что одеться, тот в том и приехал. Всех поднимали по тревоге. Они не "окружают своих", а занимают позиции вокруг здания, чтобы оборонять его. При этом противник уже может быть рядом, поэтому надо контролировать ситуацию вокруг, крыши домов, окна", - пояснил Левиев.

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В результате российской атаки на Киев в ночь на 24 июня два человека погибли, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, из-за падения обломков ракет в Соломенском районе столицы произошли разрушения и возгорания на нескольких этажах 24-этажного дома. Ранения получили восемь человек, двое из них госпитализированы, остальным оказана помощь на месте. Повреждены около 40 автомобилей. Между тем в Киеве и ряде областей Украины второй раз за ночь объявлена воздушная тревога.

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"В целом пока ситуация выглядит так - ЧВК "Вагнер" без боя вошла в Ростов и заняла город, военные не хотят выступать против наемников, которые куда лучше подготовлены. Да и с учетом того, что говорит Евгений Пригожин, никто не хочет защищать главу Минобороны Сергея Шойгу. При этом Пригожин говорит об уничтоженных вертолетах, которые якобы пытались атаковать его колонны, но подтверждения тому нет. Пока все происходит бескровно", - комментирует события в Ростове-на-Дону Telegram-канал "Временное правительство".

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"В связи с поступающей информацией" в Москве "проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности", сообщил в Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах, возможны также ограничения для массовых мероприятий.

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Telegram-канал "Военный осведомитель" , ссылаясь на читателей из Воронежской области, пишет, что в районе Павловска идет стрелковый бой. "Весь платный участок трассы М4 закрыт. На нем колонна военной техники, в том числе танки. На трассе горит фура", - говорится в сообщении.

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Неизвестные люди в камуфляже оцепили штаб Южного военного округа, главк МВД и другие административные здания в Ростове-на-Дону, сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на фото и видео, присланные его читателями. В свою очередь издание "Медуза" пишет, что в фотобанке ТАСС вооруженные люди у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону подписаны как "бойцы ЧВК "Вагнер".

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В новой аудиозаписи Евгений Пригожин говорит, что "на московской трассе" один из штурмовых отрядов "подвергся обстрелу вертушек". По его словам, в ЧВК "Вагнер" все целы, а сбитый "вагнеровцами" вертолет горит в лесополосе. "Я еще раз всех предупреждаю, что мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить, у нас есть цель, и мы готовы все умереть", - заявил Пригожин.

ЧВК "Вагнер" захватила в Ростове штаб Южного военного округа

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Боевики ЧВК "Вагнер" захватили в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа и здание МВД, пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Издание "Блокнот-Ростов" публикует видео с военной техникой "вагнеровцев", как утверждается, у штаба Южного военного округа.

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По федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" движется колонна военной техники, сообщило в Telegram правительство Воронежской области. Власти региона попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств. "Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении. Между тем губернатор соседней Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона пока "отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область".

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В соцсетях появились первые видеозаписи, на которых, как предполагается, показано движение автоколонны ЧВК "Вагнер" в Pостовской области, а также проезд "вагнеровцев" через блокпост в направлении Ростова-на-Дону. Еще один видеоролик запечатлел якобы перестрелку ЧВК "Вагнер" и регулярной армии РФ в Ростовской области. Подлинность всех этих кадров не подтверждена.

"Сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома" призвал жителей Ростовской области губернатор Василий Голубев. "Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка", - пояснил он.

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В воздушном пространстве вокруг Киева силы и средства ПВО обнаружили и уничтожили более 20 ракет, сообщает Киевская городская военная администрация. Она подчеркнула, что это уже восьмая атака с воздуха на Киев в течение июня. В нападении участвовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые выпустили из акватории Каспийского моря ракеты Х-101/555. Пока известно о двух пострадавших.

Пригожин: "Вагнеровцы" сбили вертолет, открывший по ним огонь

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"Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне, был сбит расчетами ЧВК "Вагнер", - заявил Евгений Пригожин в новом аудиообращении. Документальных подтверждений этому он не обнародовал. Ранее Пригожин рассказывал, что колонна с его боевиками движется "среди мирных машин".

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В Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в верхние этажи многоэтажного дома, сообщил мэр города Виталий Кличко. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, еще одного - госпитализировали. Пожара в доме нет.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о как минимум трех попаданиях ракет - по предварительным данным, С-300 - по Слободскому району города. В одном случае - попадание в газовую трубу. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе украинской столицы. По предварительным данным, в этом районе обломки ракеты попали в автомобильную стоянку. На место прибыли бригады экстренных служб. На верхних этажах жилого дома рядом со стоянкой замечено задымление.

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Евгений Пригожин опубликовал новую аудиозапись, в которой утверждает, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приказал военной авиации открыть огонь по колонне ЧВК "Вагнер", которая, по словам Пригожина, движется "среди мирных машин", но летчики отказались выполнять "преступные команды". Между тем ряд российских провоенных блогеров отмечают, что до сих пор не появилось ни одного фото или видео, подтверждающего, что автоколонны ЧВК "Вагнер" вошли в Ростовскую область.

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Воздушные силы ВСУ предупредили, что российские крылатые ракеты летят в направлении Харьковской, Сумской и Полтавской областей. Тем временем поступили сообщения о новых взрывах в Денпре.

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В Ростове-на-Дону отключили все уличные веб-камеры. На сайте с видео с камер указано: "Доступ к трансляции временно ограничен".

В Ростовской области небо патрулируют несколько вертолетов Ми-8

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В Ростовской области "для обеспечения безопасности жителей" поднята в небо военная авиация, передает портал 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Несколько вертолетов Ми-8 подняты в небо, всем пунктам ПВО дан приказ быть наготове, кроме того необходимо усилить пеший контроль полицейского патруля в городе, - рассказал собеседник издания. По его словам, в приграничные регионы Ростовской области направлена часть сотрудников Росгвардии на бронированной технике.

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Серия взрывов в Киеве. Кроме того, сообщается о взрывах в Киевской области и Харькове.

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Российские ракеты движутся из центральных областей в направлении Киева и западных областей, сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Распоряжение не мешать боевикам ЧВК "Вагнер" пересечь государственную границу России дала Федеральная служба безопасности РФ, утверждают источники Telegram-канала Astra. "Проникновению бойцов "Вагнера" сопротивления не было, их спокойно пропустили", - сообщили они. Ранее Евгений Пригожин заявил: "Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами".

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В Днепропетровской области работает ПВО, сообщили Воздушные силы ВСУ. Между тем в Украине зафиксированы уже четыре группы российских ракет.

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По всей Украине объявлена воздушная тревога. Чуть ранее сообщалось, что в воздушное пространство страны вошли российские ракеты, которые движутся с юга на север. В Черниговской области предупредили об угрозе применения ударных дронов.

Пригожин: Боевики ЧВК "Вагнер" входят в Ростов

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Боевики ЧВК "Вагнер" входят в Ростов-на-Дону, заявил владелец компании Евгений Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале "Кепка Пригожина". "Если кто-то встанет на пути, мы уничтожим всех… Мы идем до конца", - предупредил он.

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Американские чиновники внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет CNN. "Официальные лица рассматривают последние комментарии Пригожина, в которых он назвал российское военное руководство "злом" и сказал, что их "необходимо остановить", - как нечто большее, чем его обычная риторика", - говорит источник телеканала. Он отмечает, что эти заявления отличаются от предыдущей его критики еще и тем, что им не предшествовал какой-то успех ВСУ. "Это реально", - сказал американский чиновник.

На юге и востоке Украины - ракетная угроза

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Ракетная угроза на юге и востоке Украины, пишут украинские Telegram-каналы, не приводя подробностей.

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В обещанном специальном выпуске новостей ведущая Первого канала Екатерина Андреева зачитала официальные сообщения ЦОС ФСБ, Национального антитеррористического комитета, министерства обороны РФ и Генпрокуратуры РФ о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и его владельца Евгения Пригожина. Обнародованное Пригожиным видео якобы последствий удара Минобороны по позициям ЧВК "Вагнер" было названо постановочным. О том, что именно заявил ранее Пригожин и к чему призвал, Андреева не рассказала.

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Издание РИА ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным, сообщило, что в Ростовской области движутся две колонны военной техники ЧВК "Вагнер". Первая, длиной около 50 км, едет через КПП Новошахтинск, вторая, 80-километровая, - через КПП Волошино. Источником своей информации РИА ФАН назвало провоенный Telegram-канал Dontstopwar. Между тем каких-либо подтверждений этих сведений пока не поступало.

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Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" , не называя источников информации, сообщает, что несколько частей, в том числе 45-я отдельная бригада спецназначения, "отказались выйти из казарм против Вагнера". "Кстати, в ВДВ всегда симпатизировали Пригожину", - комментирует канал.

Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону. "Самый перспективный политик обращается к Росгвардии с предложением, от которого лучше не отказываться. Выполнение преступных приказов и попытка помешать задуманному походу справедливости закончится для сотрудников, сделавших неверный выбор, плачевно", - говорится в Telegram-канале "AP Wagner".

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Вооруженные силы Украины, "воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки", сосредоточивают на Бахмутском тактическом направлении подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад на исходных рубежах для наступательных действий, утверждает министерство обороны России.

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Первый канал анонсировал выход специального выпуска новостей "через несколько минут".

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В Москве "под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

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Боевики ЧВК "Вагнер" ответили на обращение генерала Сергея Суровикина, заявив, что "остаются верны самому перспективному политику и будут выполнять любой его приказ". "Ни ФСБ, ни Суровикин уже не смогут остановить то, что началось", - говорится в Telegram-канале "AP Wagner" .

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Telegram-канал Dom Mash опубликовал видео, на котором видны военная техника и полиция в центре Ростова.

В Украине зафиксированы пуски российских крылатых ракет по ее территории

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На фоне быстро развивающейся обстановки, вызванной попыткой мятежа ЧВК "Вагнер", в Украине зафиксированы пуски крылатых ракет Х-101/555 российской стратегической авиацией. Согласно расчетным данным Воздушных сил ВСУ, ракеты войдут в воздушное пространство Украины примерно в 02.20 по местному времени.

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К боевикам ЧВК "Вагнер" обратился первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Владимир Алексеев. "Это удар в спину стране и президенту. Только президент в праве назначать высший состав вооруженных сил, а вы сейчас пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Такая провокация могла быть придумана только врагами Российской Федерации", - заявил генерал-лейтенант Алексеев.

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Главнокомандующий ВКС России и бывший командующий Объединенной группировкой российских войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться. "Пока не поздно", необходимо "подчиниться воле и приказу" президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации, а проблемы решать "мирным путем", заявил Суровикин, которого считают союзником Евгения Пригожина в структурах министерства обороны РФ. "Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в тяжелое для страны время", - сказал генерал.

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Жители Москвы продолжают сообщать о военной технике, появившейся на улицах города.

ФСБ призвала боевиков ЧВК "Вагнер" задержать Пригожина

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Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не комментировал ситуацию, сложившуюся после заявлений Евгения Пригожина о "марше справедливости", расцененных властями как попытка вооруженного мятежа. Между тем многие СМИ обратили внимание на то, что пресс-служба Кремля в полночь по московскому времени обнародовала видеообращение президента РФ по случаю Дня молодежи. "Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет", - призвал Путин.

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ФСБ России призвала боевиков ЧВК "Вагнер" "не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", передает РИА "Новости".

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ФСБ России расценила действия Евгения Пригожина как организацию вооруженного мятежа. "За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - сообщила Генеральная прокуратура РФ.

В свою очередь Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ подчеркнул, что "заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России". "Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации. Информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы МО РФ ударах по ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является провокацией", - заверили в ЦОС.

В городах России после заявлений Пригожина вводят план "Крепость"

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В отделах полиции Москвы на фоне заявлений владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина объявлен план "Крепость", сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" . Источники Telegram-канала Astra говорят, что московские силовики также "неофициально" приведены в повышенную готовность. По информации канала, руководство дало сотрудникам силовых ведомств распоряжение "всем быть на связи, никуда не уезжать".

Аналогичная ситуация - в Ростове-на-Дону, где располагается штаб российской армии. В нескольких отделах полиции Ростовской области объявлен план "Крепость", пишет Telegram-канал Baza . "Сотрудники подняты по тревоге. Является ли тревога учебной и каковы ее причины, выясняется", - говорится в посте.

Ростовское издание 161.ru подтверждает эту информацию: "Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван", - отметил источник издания в силовых структурах.

План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль важных объектов силовых ведомств. Он также предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.

По данным издания "Вот Так" , которое ссылается на двух собеседников среди военнослужащих, в Ростове-на-Дону после заявлений Пригожина начали вооружать срочников.

Хроника событий 23 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 июня 00.00 - 13.59 >>>

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