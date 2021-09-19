 Crew Dragon с коммерческим экипажем совершил посадку в Атлантике | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.09.2021

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Мир

Crew Dragon с коммерческим экипажем совершил посадку в Атлантике

Разработанный SpaceX космический корабль Crew Dragon с миллиардером Айзекманом и еще тремя пассажирами на борту совершил посадку на воду у берегов Флориды. Экипаж провел на орбите Земли трое суток.

Джаред Айзекман, Хейли Арсено, Крис Семброски и Сиан Проктор в капсуле Crew Dragon

Экипаж миссии Inspiration4 на борту Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с гражданскими лицами на борту, принимавшими участие в полете полностью на коммерческой основе, совершил посадку на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида. Об этом сообщила в воскресенье, 19 сентября, в Twitter компания SpaceX.

"Приводнились! Добро пожаловать обратно на планету Земля, @Inspiration4x", - приветствовала она миссию, упомянув в записи ее название.

Полет оплатил миллиардер Джаред Айзекман

Запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем был выполнен 15 сентября ракетой Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Четыре члена команды - оплативший весь проект миллиардер Джаред Айзекман, геолог Сиан Проктор, ветеран ВВС Крис Семброски и сотрудница системы здравоохранения Хейли Арсено - провели на орбите трое суток.

Цель миссии - собрать пожертвования для детской больницы

Цель миссии под названием Inspiration4 заключалась в сборе пожертвований в размере 200 млн долларов для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), специализирующейся на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических. Именно в этом медицинском учреждении в детстве излечилась от рака костей член экипажа Хейли Арсено. Собрать нужную сумму удалось за полчаса до старта.

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    Автор: Ксения Сафронова


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