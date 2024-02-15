CPJ: Число убитых журналистов достигло максимума с 2015 года

За первые три месяца военной операции Израиля против ХАМАС были убиты 77 журналистов. Общий показатель за год возрос на 44 процента до 99 погибших сотрудников СМИ, заявил Комитет защиты журналистов.

В 2023 году во всем мире были убиты 99 сотрудников СМИ. Более трех четвертей из них погибли в ходе военной операции Израиля, проводимой в секторе Газа в ответ на террористическую атаку группировки ХАМАС 7 октября минувшего года, сообщил в четверг, 15 февраля, в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (CPJ).

Число убитых журналистов возросло до максимума с 2015 года, оно на 44 процента превысило показатель 2022 года, указано в отчете CPJ. При этом за первые три месяца операции Израиля в секторе Газа были убиты 77 журналистов и других сотрудников СМИ - больше, чем когда-либо за целый год в отдельной стране, подсчитали правозащитники. По их сведениям, в результате израильских атак погибли 72 палестинских, три ливанских и два израильских журналиста.

Сотрудники СМИ в секторе Газа являются "свидетелями на передовой", заявила исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоди Гинзберг. "Огромные потери" среди палестинских журналистов будут иметь долгосрочные последствия для СМИ "не только на палестинских территориях, но и во всем регионе, а также за его пределами", добавила Гинзберг.

В Украине число убитых журналистов сократилось

Между тем число убитых сотрудников СМИ в остальных странах мира сократилось - с 69 человек в 2022 году до 22 в 2023-м. В ходе войны в Украине в 2022 году были убиты 13 журналистов, в 2023-м - 2, отмечается в отчете CPJ. По мнению его авторов, это может быть связано с улучшенной подготовкой работников СМИ в вопросах безопасности, а также с ужесточением правил аккредитации в зонах боевых действий.

При этом сокращение числа убитых журналистов в большинстве стран мира нельзя считать свидетельством того, что журналистика становится более безопасной, подчеркивают в CPJ. Число арестованных журналистов по состоянию на 1 декабря 2023 года составило 320 человек, что приближается к беспрецедентному уровню 2022 года, указывается далее.

Ранее Международная федерация журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) сообщила о 94 журналистах, убитых в 2023 году.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже около 28 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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