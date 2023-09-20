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CNN: Украина могла стоять за ударами дронов в Судане

Виталий Кропман
20 сентября 2023 г.

CNN не удалось получить независимое подтверждение причастности Украины к ударам по бойцам Сил быстрого реагирования в Судане, но на видеозаписях видны признаки "украинского стиля боевых действий с применением дронов".

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Столб дыма после удара беспилотника в столице Судана Хартуме
Столб дыма после удара беспилотника в столице Судана ХартумеФото: picture alliance / Xinhua News Agency

Украинские спецслужбы с высокой степенью вероятности стояли за серией ударов беспилотников в Судане, направленных против Сил быстрого реагирования (RSF), поддерживаемых российской ЧВК "Вагнер" в противостоянии с регулярной армией африканской страны. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 19 сентября, расследовании, проведенном американской медиакомпаний CNN. Авторы публикации признают, что им не удалось получить независимое подтверждение причастности Украины к этой серии ударов. Однако на полученных видеозаписях видны признаки "украинского стиля боевых действий с применением дронов", утверждает CNN.

На видеозаписях, которые курсируют в Интернете с 14 сентября, видно как дрон на большой скорости подлетает к пикапу с вооруженными людьми и наносит удар под корпус автомобиля. Опрошенные CNN эксперты отметили, что использованная тактика, а именно схема, при которой беспилотные летательные аппараты на большой скорости пикируют на цель, крайне необычна для Судана и всего африканского региона. По информации американской медиакомпании, как минимум в восьми подобных атаках были задействованы коммерческие дроны, а на попавшем в кадр контроллере беспилотника был виден украинский текст.

Украинские спецслужбы действуют в Судане?

Украина официально не взяла на себя ответственность за атаки, которые были запечатлены на видеозаписях с беспилотников. Однако в беседе с CNN украинский военный источник назвал эту операцию делом рук "не суданских военных". Отвечая на вопрос о том, стоит ли Киев за нападениями, источник сказал лишь, что "скорее всего, это дело рук украинских спецслужб". В свою очередь высокопоставленный суданский военный источник заявил, что ему "ничего не известно об украинской операции в Судане", и он не верит, что это правда.

Если информация об участии украинских спецслужб в атаках в Судане подтвердится, отмечает CNN, это будет означать вызывающее и драматичное расширение театра военных действий Киева против Москвы, а также то, что последствия вторжения России в Украину распространились далеко за пределы Европы.

Конфликт между армией и спецназом Судана

Боевые действия между суданской армией, возглавляемой Абделем Фаттахом аль-Бурханом - главой Переходного суверенного совета, который де-факто является президентом страны, и RSF, поддерживаемой ЧВК "Вагнер" продолжаются с 15 апреля. По данным ООН, в результате конфликта в Судане погибли не менее 1800 человек, ранены тысячи. Почти 350 000 суданцев бежали из страны, около миллиона стали внутренне перемещенными лицами.

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