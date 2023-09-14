Украинский аэроразведчик: Каждая потеря дрона - болезненна

На желтом от солнца горизонте чернеют терриконы и созревшие подсолнухи, дорогу перебегают фазаны. Типичный для Донбасса пейзаж. Необычно выглядят разве что села - пустые, с разбитыми домами и церквами. На окраине села прячутся украинские аэроразведчики. До позиций россиян здесь меньше двух километров. Из-за постоянных минометных обстрелов разведчикам приходится "летать" каждый раз из нового места. И сегодня им повезло: неподалеку остались чьи-то окопы.

Воздушная разведка и поиск пехоты

Здесь аэроразведчики работают с "мавиками" - компактными квадрокоптерами. Те летают на расстояние до десяти километров, поэтому их используют для поиска вражеской пехоты и корректировки по ней артиллерийского огня.

Украинский военный управляет квадрокоптером из окопа Фото: Hanna Sokolova/DW

"Сегодня наша задача - разведать один квадрат и найти их в окопах, - объясняет аэроразведчик Сергей. - Мы можем долго над ними зависать, они замирают. Но малейшее движение - и мы сразу засекаем, где они. Передаем в штаб - и работает артиллерия".

Как только Сергей поднимает в небо дрон, на экране его пульта появляются усеянные минами поля. То же видят в штабе. При необходимости командиры и артиллеристы просят разведчика изменить направление движения. Он управляет квадрокоптером с помощью пульта.

Кроме этого, "мавики" используют для сброса боеприпасов. "Это то, что им на голову падает, - аэроразведчик Александр открывает ящик с гранатами. - Один дрон обнаруживает цель, второй несет подарок". Однако сегодня сброса не будет - не хватает аккумуляторов и квадрокоптеров. Каждую неделю аэроразведчики теряют по меньшей мере два "мавика". "Но в последний раз мы за одну ночь потеряли два дрона, с тепловизорами. Их просто заглушили", - говорит Александр.

Александр показывает боеприпасы, которые используют для сброса с квадрокоптеров Фото: Hanna Sokolova/DW

Самый большой враг "мавиков" - российские РЭБ, средства радиоэлектронной борьбы. Обычно они выглядят как грузовики с большим количеством антенн. "Они глушат сигнал. Мы не видим, куда летим. А могут и перебивать управление - дрон становится неуправляемым, - объясняет Сергей. - У них очень много РЭБ, поэтому мы стараемся быть осторожными. Каждая потеря дрона - болезненна. У нас их не так много".

Дроны и разведка боем

"Мавики" также сопровождают штурм российских позиций. Дроны обеспечивают трансляцию боя, позволяя командованию принимать решения, в частности, об эвакуации раненых и погибших.

По словам украинских военных, за лето на этом направлении им удалось продвинуться на полтора километра. В первых штурмах участвовал аэроразведчик Леонид. "Это называется разведка штурмом", - объясняет мужчина и показывает видео, снятое на телефон его боевого товарища: солдат, штурмующий российский окоп, выпускает в него автоматную очередь.

"Этот парень уже погиб, - добавляет Леонид и показывает следующее видео, снятое их квадрокоптером. - Это мы с ним на позициях у рашистов. А это прилетела мина - и он погиб. Вот и меня оттаскивают". Леонид чуть не потерял ногу, внутри осталось более сорока осколков.

Леонид ранее штурмовал окопы россиян под Бахмутом Фото: Hanna Sokolova/DW

Все лето мужчина провел в больнице. В то время его боевые товарищи все же захватили российские позиции и забрали оттуда тело погибшего. "Когда я вернулся, сказал, что уже не могу выполнять боевые задачи. Но могу быть полезным в аэроразведке", - говорит Леонид, возвращаясь за пульт своего "мавика".

Украинские дроны в тылу врага

В другой дислокации, почти в 20 километрах от позиций россиян, украинские аэроразведчики работают с беспилотными летательными аппаратами "Лелека" (в переводе с украинского - "Аист". - Ред.). В отличие от "мавиков", они летают на гораздо большее расстояние - до 50 километров. Это позволяет вести разведку не только над окопами россиян, но и у них в тылу. "Хорошая камера, лучше зум, больше высота, - перечисляет преимущества "Лелеки" аэроразведчик Юрий. - Вражеская ПВО почти не видит ее. С начала зимы на этом направлении у нас не сбили ни одной "Лелеки". Она маленькая, мобильная - быстро собирается, быстро разбирается".

Юрий и его напарник Павел сидят на ящиках, перед ними - ноутбуки на таких же импровизированных "столах". Идет подготовка к запуску дрона. Через несколько минут военные выходят из своего укрытия и запускают в небо "Лелеку". Она набирает скорость и исчезает на востоке.

Юрий и Павел запускают "Лелеку" в небо Фото: Hanna Sokolova/DW

"Будем проводить разведку для выявления целей для нашей артиллерии. Даем трансляцию на штаб", - говорит Юрий. На экранах ноутбуков появляются пейзажи Донбасса. "До линии разграничения - несколько минут", - сообщает Юрий, внимательно всматриваясь в экран. Он должен найти российскую артиллерию или системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Над территорией, контролируемой россиянами, "Лелека" теряет сигнал - она также уязвима к средствам радиоэлектронной борьбы. "Это влияет и на видео, и на управление, - объясняет Юрий. - Но, если поставить маршрут, "Аист" выходит из зоны действия РЭБа, подтягивает связь и работает дальше".

Аэроразведчики наблюдают за полетом "Лелеки" Фото: Hanna Sokolova/DW

В конце концов "Лелека" действительно выходит из этой зоны, и на экранах снова появляются донбасские пейзажи. Аэроразведчики с облегчением выдыхают. "Был такой случай. Птичка - в 40 километрах от места управления, на высоте 1000 метров. И начинается сильная гроза, дождь. Чтобы выйти из этого положения, мы просто подняли "Лелеку" на 2000 метров. Она прошла над грозой и спустилась к нам сухой", - с гордостью вспоминает Юрий.

В этот раз на подлете к цели "Лелеку" засекла российская ПВО. Аэроразведчики вернули ее домой - чтобы сохранить.

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