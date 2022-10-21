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Кампус университета Аугсбурга в Баварии. Ряды малоэтажных зданий по обе стороны аллеи, справа столб с указателями.
Кампус университета Аугсбурга в БаварииФото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

В Германию поступило рекордное число иностранных студентов

Анна Мельникова
1 ч. назад

Несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом семестре около 350 тысяч иностранцев начали учиться в Германии. Это на 8 процентов больше, чем за предыдущий год.

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Количество студентов из-за рубежа в немецких университетах выросло до рекордного уровня, несмотря на пандемию коронавируса: в зимнем семестре 2021/22 учебного года в вузы зачислили около 350 тысяч иностранцев, из них 74 тысячи первокурсников. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила Германская служба академических обменов (DAAD) и Центр исследования высшего образования и науки (DZHW) в Бонне.

По сравнению с предыдущим годом число иностранных студентов увеличилось на восемь процентов. "У немецких университетов и научных центров отличная репутация, они привлекают людей со всего мира. Четвертое место (по количеству обучающихся иностранцев - Ред.) сразу после традиционно лидирующих в этом США, Великобритании и Австралии - большая радость и стимул для развития", - сказала министр образования  и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) на презентации доклада "Wissenschaft weltoffen 2022" (Наука, открытая миру - Ред.).

Министр считает зарубежных студентов огромным потенциалом квалифицированных работников, который в дальнейшем Германия сможет использовать еще лучше. Приток иностранцев также показывает, что страна сравнительно благополучно пережила пандемию COVID-19, отмечает Штарк-Ватцингер.

Говоря о возросшем числе первокурсников из других стран, поступивших в немецкие вузы, президент DAAD Джойбрато Мукерджи (Joybrato Mukherjee) констатировал, что потоки мобильности международных студентов изменились. "Германия смогла сохранить свою хорошую репутацию среди студентов и докторантов во всем мире и сейчас пожинает плоды своего непрерывного труда для повышения качества и поддержки иностранных студентов", - заявил Мукерджи.

Зимний семестр в Германии длится, как правило, с 1 октября по 30 марта, летний - соответственно с апреля по сентябрь. Точных данных о том, как повлияло на академическую жизнь российское вторжение в Украину и мобилизация в России, пока нет. Многие студенты из Украины и России, покинувшие свои страны, пытались поступить или перевестись в европейские вузы, часто - именно в немецкие.

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