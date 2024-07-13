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ОбществоГлобальные темы

Население Земли достигнет пика в середине 2080-х годов

Алексей Волошинов
13 июля 2024 г.

ООН представила доклад, согласно которому население Земли к 2100 году достигнет примерно 10,2 млрд человек, а ожидаемая продолжительность жизни составит почти 82 года.

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Толпы людей на улицах Нью-Дели
Улицы Нью-Дели: Индия и к концу столетия останется страной с самым большим населением Фото: Kabir Jhangiani/ZUMA Press/picture alliance

Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала в пятницу, 12 июля, на своем официальном сайте доклад "Перспективы мирового населения 2024". Согласно его данным, к 2100 году население земли составит чуть меньше 10,2 млрд человек, а своего пика оно достигнет в 2084 на отметке около 10,3 млрд.

При этом, согласно данным доклада, ожидается, что средняя продолжительность жизни будет постепенно расти и к концу 21 века составит 81,7 года: чуть меньше 80 лет для мужчин и почти 84 лет для женщин.

Демография в отдельных странах

Самая большая естественная убыль населения в 2100 году, по данным ООН, ожидается в Китае и Индии. Там смертность превысит рождаемость за год на 10,5 млн и 7,4 млн человек соответственно. Несмотря на это, прогнозируется, что они останутся двумя самыми населенными странами мира, и в КНР к концу столетия будет проживать 638,6 млн человек, а в Индии - 1,51 млрд.

Самый высокий естественный рост населения, в свою очередь, в 2100 году ожидается в нескольких странах Африки: ДР Конго, Танзании и Эфиопии, а также в Азии -  в Пакистане.

Население России, полагают в ООН, к 2100 году сократится до 126,4 млн человек (по оценкам Росстата сейчас оно составляет 146,2 млн), Германии - до 70,9 млн (сейчас - 83,8 млн), а Украины - до 15,3 млн (до начала российской агрессии оно составляло около 43 млн).

Выводы ООН о перспективах мирового населения

По итогам исследования в ООН отметили, что 63 страны и региона уже достигли своего демографического пика к 2024 году. Еще 48 достигнут его в период с 2025 по 2054 годы. Кроме того, сегодня женщина в среднем рожает на одного ребенка меньше, чем в 1990 году - 2,3 против 3,3. Более чем в половине стран и регионов в мира рождаемость составляет меньше 2,1 ребенка на женщину - уровня, необходимого для поддержания естественного роста населения.

Прогнозируется также, что к концу 2070-х годов людей старше 65 лет на Земле будет больше, чем тех, кому еще не исполнилось 18. В связи с этим, отмечают авторы доклада, некоторые страны "должны рассмотреть возможность использования технологий для повышения производительности труда в любом возрасте".

В 2022 году ООН ожидала, что население Земли будет больше

Как пишет издание Financial Times (FT), в предыдущей версии доклада ООН от 2022 года говорилось, что численность населения достигнет своего пика в 10,4 млрд человек к 2080-м годам и останется на том же уровне до 2100 года. "Демографический ландшафт сильно изменился", - приводит газета слова заместителя генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньху. "В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем предполагалось ранее, а в некоторых регионах с высокой рождаемостью мы наблюдаем несколько более быстрое ее снижение", - добавил он.

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