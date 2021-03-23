 Россия, Украина, Афганистан: Что обсудят министры обороны стран НАТО? | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 21.10.2021

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Россия, Украина, Афганистан: Что обсудят министры обороны стран НАТО?

На двухдневной встрече в Брюсселе должны принять новую стратегию по защите от потенциального нападения со стороны России и сделать выводы по итогам миссии в Афганистане.

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