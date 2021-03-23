Россия, Украина, Афганистан: Что обсудят министры обороны стран НАТО?

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
На двухдневной встрече в Брюсселе должны принять новую стратегию по защите от потенциального нападения со стороны России и сделать выводы по итогам миссии в Афганистане.
Новая стратегия НАТО призвана обеспечить защиту на случай одновременного нападения России на Балтике и на Черном море. Страны альянса изыщут миллиард евро на разработку новых цифровых технологий.
Расширение НАТО всегда способствовало миру и стабильности в Европе, пояснил Йенс Столтенберг. Владимир Путин ранее заявил, что военное развитие Украины под эгидой НАТО является угрозой для России.
Вашингтон обеспокоен необычной военной активностью РФ вблизи украинской границы, сообщил госсекретарь США. По его словам, повторение Москвой действий 2014 года станет серьезной ошибкой.
Россия решила приостановить работу своего представительства при НАТО и бюро альянса в Москве. Что представляли собой эти миссии и какие контакты останутся между НАТО и РФ - у DW.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия